В Одесі прогриміли вибухи

Жителям «почервонілих» областей слід негайно перейти в укриття

У ніч на 19 липня в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи, в місті працює протиповітряна оборона ЗСУ по ворожих цілях. Про це повідомляє голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпера.

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Вибухи в Одесі були чутні близько першої години ночі.

«Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги. Не підходьте до вікон, не знімайте та не викладайте роботу сил ППО!» - написав чиновник.

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Перед цим у командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили, що зафіксовано пуски крилатих ракет «Калібр» з Чорного моря, та оголосили про ракетну небезпеку в Одеській, а також Миколаївській та Херсонській областях на півдні країни.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 18 липня в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги через застосування ворожих дронів-камікадзе. Повітряні сили ЗСУ повідомили про знищення всіх шість ракет. В ОК «Південь» заявили, що нічна атака не вплине критично на роботу Одеського порту. Внаслідок падіння уламків є пошкодження об’єктів портової інфраструктури і приватних будинків. Поранено чоловіка.

До слова, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат припустив, що РФ може «показати свою міць» у відповідь на події, які сталися вчора з Кримським мостом.