Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Бахмут: росіяни застосували хімічну зброю проти Сил оборони

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Бахмут: росіяни застосували хімічну зброю проти Сил оборони
Важке отруєння супроводжується нудотою, головним болем, втратою голосу, блюванням, загальною слабкістю
фото ілюстративне

Уже є постраждалі від Люїзиту

Російські загарбники активно застосовують хімічну зброю проти українських військових на Бахмутському напрямку. Про це заявив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

Попередньо, йдеться про хімічний елемент Люїзит. «На Бахмутському напрямку складна ситуація. Ворог все частіше застосовує хімічну зброю. Так, під час артилерійських обстрілів використовується елемент, попередньо називається, Люїзит» – заявив Дмитрашківський.

Він зазначив, що вже є постраждалі від цього хімічного елементу. «Його симптоми – тошнота, рвота та втрата свідомості», - додав речник Сил оборони.

Люїзит – це похідне тривалентного миш'яку, сполуки якого мають велику токсичність.

У 1993 році, в результаті підписання Конвенції про хімічну зброю, використання люїзиту як хімічної зброї було заборонено. Його включили до списку 1, котрий регламентує виробництво та обіг небезпечних речовин.

Він майже не має прихованої дії, ознаки ураження проявляються через 3-5 хв після потрапляння його на шкіру чи в організм. Важкість ураження залежить від дози та часу перебування в атмосфері, зараженої люїзитом. При вдиханні парів чи аерозолю спочатку вражаються верхні дихальні шляхи.

При легких отруєннях ураження може зникнути після декількох днів. Важке отруєння супроводжується нудотою, головним болем, втратою голосу, блюванням, загальною слабкістю. Спазми в грудях та віддишка - ознаки тяжкого отруєння. Дуже чуттєві до люїзиту органи зору, потрапляння в очі краплі отрути призводить до втрати зору вже через 7-10 днів.

Триває 496-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби противник завдав ракетного удару по житлових будинках міста Первомайський Харківської області. Крім того, завдав 35 авіаційних ударів та здійснив близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень.

Теги: окупанти отруєння втрати ворог Бахмут хімічна зброя

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підпал комплексу зв'язку РФ
На Херсонщині партизан знищив комплекс зв'язку окупантів (фото)
23 червня, 08:25
14-річна школярка співала гімн Росії на площі Свободи
14-річною прихильницею Путіна із Харкова зайнялася поліція: результати обшуків шокують (фото, відео)
22 червня, 12:22
«Раджу таке: зранку встали, подумали, що можете зробити для армії, ввечері лягли і подумали, чи достатньо зробили», – каже Притула
День народження Сергія Притули. Пригадаємо найяскравіші моменти його діяльності
22 червня, 10:10
За минулу добу Сили оборони мали 40 бойових зіткнень з ворогом
На чотирьох напрямках тривають важкі бої – Генштаб
21 червня, 06:52
Росіянам заборонили розміщувати некрологи
Кремль заборонив згадувати імена загиблих в Україні окупантів
21 червня, 06:43
Згарище на місці ворожого складу боєприпасів на Херсонщині
ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів на Херсонщині: з’явилося фото
19 червня, 04:11
Після підриву Каховської ГЕС, окупанти частково відійшли із затоплених позицій – розвідка
Після підриву Каховської ГЕС, окупанти частково відійшли із затоплених позицій – розвідка
7 червня, 19:19
Пушкін став символом російської імперської культури
Від Пушкіна до Путіна – дві букви й один крок
7 червня, 09:14
Микита Джигурда серед російських окупантів
Одіозний Микита Джигурда приїхав в окупований Донецьк (фото)
5 червня, 18:15

Події в Україні

Росія готує провокації на ЗАЕС, ракетний обстріл Первомайського. Головне за 4 липня
Росія готує провокації на ЗАЕС, ракетний обстріл Первомайського. Головне за 4 липня
Бахмут: росіяни застосували хімічну зброю проти Сил оборони
Бахмут: росіяни застосували хімічну зброю проти Сил оборони
Росія готує провокації на ЗАЕС: звернення Генштабу
Росія готує провокації на ЗАЕС: звернення Генштабу
Росія вночі планує підірвати ЗАЕС? Окупанти розкрили свої плани
Росія вночі планує підірвати ЗАЕС? Окупанти розкрили свої плани
ЗСУ знищили станції радіоелектронної боротьби противника – Генштаб
ЗСУ знищили станції радіоелектронної боротьби противника – Генштаб
Атака РФ по Первомайському: у місті зросла кількість жертв
Атака РФ по Первомайському: у місті зросла кількість жертв

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
124K
Поліцейському, який застрелив 17-річного у Франції, зібрали понад €1 млн
75K
Індія знайшла незвичний спосіб віддячити Росії за нафту
27K
Звільнений керівник театру Лесі Українки вимагає повернути російську мову на сцену
22K
Під Москвою безпілотник атакував військову частину
9615
Поки увага спрямована на ЗАЕС, Росія готує теракт на іншій атомній електростанції
6265
Кремль поспіхом забирає назад свої погрози до НАТО

Новини

Пожежа у Підмосков'ї, звернення Зеленського до Байдена: головне за ніч
Сьогодні, 07:07
Важкі бої тривають на чотирьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:59
Навчання українських льотчиків на F-16 досі не почалися – Кулеба
Сьогодні, 06:12
Місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 4 липня
Сьогодні, 05:25
4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:40
Убезпечити Європу від агресії можна лише з Україною в НАТО – звернення Зеленського
Вчора, 22:57

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту