У Херсоні пролунали вибухи
Повітряна тривога у Херсоні та області не оголошувалася
У Херсоні було чути звуки вибухів. Про це повідомляють кореспонденти Суспільне у Telegram.
«У Херсоні чутно вибухи», - йдеться в повідомленні.
Станом на цей час повітряна тривога у Херсоні та області не оголошувалася.
Раніше більшості областей України було оголошено повітряну тривогу через загрозу запуску «Кинджалів».
Повітряні сили ЗСУ попереджали, що було зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області
Нагадаємо, вночі 20 липня російська окупаційна армія вдарила по Одесі та області. В результаті атаки в середмісті обласного центру виникла пожежа, яка охопила площу близько 300 кв. м, спричинивши руйнування. Внаслідок російського удару по Одесі загинула одна людина.
Також вночі, 20 липня, близько 03:03, ворог завдав ракетного удару по Миколаєву. Внаслідок влучання зруйновано декілька поверхів триповерхового будинку та виникла пожежа площею 450 кв. м, яку вогнеборці ліквідували о 07:45. Загалом внаслідок ракетного удару постраждало 19 осіб. За медичною допомогою звернулися вісім людей – госпіталізовано двоє, серед них дитина.
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