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У Херсоні пролунали вибухи

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Херсоні пролунали вибухи
фото з відкритих джерел

Повітряна тривога у Херсоні та області не оголошувалася

У Херсоні було чути звуки вибухів. Про це повідомляють кореспонденти Суспільне у Telegram.

«У Херсоні чутно вибухи», - йдеться в повідомленні.

Станом на цей час повітряна тривога у Херсоні та області не оголошувалася.

Раніше більшості областей України було оголошено повітряну тривогу через загрозу запуску «Кинджалів».

Повітряні сили ЗСУ попереджали, що було зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області

Нагадаємо, вночі 20 липня російська окупаційна армія вдарила по Одесі та області. В результаті атаки в середмісті обласного центру виникла пожежа, яка охопила площу близько 300 кв. м, спричинивши руйнування. Внаслідок російського удару по Одесі загинула одна людина. 

Також вночі, 20 липня, близько 03:03, ворог завдав ракетного удару по Миколаєву. Внаслідок влучання зруйновано декілька поверхів триповерхового будинку та виникла пожежа площею 450 кв. м, яку вогнеборці ліквідували о 07:45. Загалом внаслідок ракетного удару постраждало 19 осіб. За медичною допомогою звернулися вісім людей – госпіталізовано двоє, серед них дитина.

Теги: тривога Херсон окупанти вибух

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