В окупованому Бердянську пролунала серія гучних вибухів (відео)

Над містом здіймається дим

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області сьогодні вранці, 30 червня, пролунала серія вибухів. Місцеві жителі нарахували понад 10 вибухів. Про це повідомляє telegram-канал «Бердянськ Сьогодні».

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«Понад 10 звуків вибухів! Дуже гучно у місті! Бердянці чули, як ракети, так і роботу ППО», – йдеться в повідомленні.

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Крім цього, за словами місцевих, над містом здіймається дим.

Як пишуть в соцмережах, окупанти підтвердили вибухи у Бердянську. Заявили, що нібито спрацювала рашистська ППО. Бердянці повідомляють, що вибухи були на межі міста. Також є повідомлення, що в бік, звідки йде дим попрямували «швидкі».

Крім того, як пишуть у соцмережах, ППО працювала і в селі Осипенко, що неподалік Бердянська. А потім чути було звуки детонації.

Триває 492-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі РФ завдала чергового ракетно-авіаційного удару – застосувала іранські ударні дрони Shahed та зенітні керовані ракети з С-300. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Крім того, минулої доби противник застосував шість зенітних керованих ракет із С-300 по об’єктах цивільної інфраструктури міст Запоріжжя та Чугуїв. Крім того, протягом минулої доби ворог завдав 29 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.