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На окупованій Херсонщині побільшало росіян: Хлань назвав причину

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На окупованій Херсонщині побільшало росіян: Хлань назвав причину
фото ілюстративне

Росіяни облаштували окопами увесь берег, наставили додаткових блокпостів

Росія надіслала підкріплення своїм загарбникам на тимчасово окупованій Херсонщині. Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

«Херсонщина. Зафіксовано збільшення військових в окупованій частині області. Набагато», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російські агресори облаштували окопами увесь берег, наставили додаткових блокпостів.

«Схоже російські військові дуже бояться і мова йде про захист позицій, а не навпаки, як обіцяє російська пропаганда», – додав депутат.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Криму оголошено набір найманців до новостворених так званих приватних військових компаній «Щит» та «Русич». Туди запрошують колишніх військовослужбовців та інших співробітників силових структур, в пріоритеті – офіцери. Щоб хоч якось зацікавити, потенційним кандидатам обіцяють високе грошове утримання, а також те, що їх нібито не будуть залучати до бойових дій на території України.

Також зазначалось, що окупанти зазнали серйозних втрат на Херсонщині і мобілізують інвалідів.

Теги: Херсон війна росія окупанти Україна

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