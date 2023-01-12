На окупованій Херсонщині побільшало росіян: Хлань назвав причину

Росіяни облаштували окопами увесь берег, наставили додаткових блокпостів

Росія надіслала підкріплення своїм загарбникам на тимчасово окупованій Херсонщині. Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

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«Херсонщина. Зафіксовано збільшення військових в окупованій частині області. Набагато», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російські агресори облаштували окопами увесь берег, наставили додаткових блокпостів.

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«Схоже російські військові дуже бояться і мова йде про захист позицій, а не навпаки, як обіцяє російська пропаганда», – додав депутат.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Криму оголошено набір найманців до новостворених так званих приватних військових компаній «Щит» та «Русич». Туди запрошують колишніх військовослужбовців та інших співробітників силових структур, в пріоритеті – офіцери. Щоб хоч якось зацікавити, потенційним кандидатам обіцяють високе грошове утримання, а також те, що їх нібито не будуть залучати до бойових дій на території України.

Також зазначалось, що окупанти зазнали серйозних втрат на Херсонщині і мобілізують інвалідів.