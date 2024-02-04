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Росіяни сформували «елітний» спецзагін із ув’язнених

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Росіяни сформували «елітний» спецзагін із ув’язнених
У РФ з'явився новий спецзагін «Шторм гладіатор»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Напівсекретний батальйон складається з декількох сотень засуджених із бойовим досвідом

Із завербованих у Росії на війну проти України ув’язнених сформувано новий штурмовий спеціальний загін «Шторм гладіатор». Про це повідомив Центр національного спротиву.

За даними Центру, «Шторм гладіатор» – це привілейований напівсекретний батальйон, який складається з декількох сотень засуджених із бойовим досвідом, і названий «гладіаторами» на честь колишнього генерала 58-ї армії з позивним «Спартак».

«Командує батальйоном засуджений за жорстоке вбивство експоліцейський. В даний підрозділ відбирають людей з високим рівнем фізичної підготовки, досвідом служби в силових структурах, а також ветеранів бойових дій», – йдеться в повідомленні.

Також відомо, що на навчальному полігоні «гладіаторів» тренують, зокрема, колишні «вагнерівці» та кадировці з підрозділу СОБР «Ахмат», що є складовою Росгвардії.

Нагадаємо, що Сили оборони просунулися на Бахмутському напрямку та утримують позиції на лівобережжі Херсонської області.

До слова, триває 711-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень.

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Теги: окупанти війна фронт росіяни

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