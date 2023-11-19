«Росіяни гірші за нацистів»: швейцарське видання дізналося, як змінився світогляд українських шахтарів під час війни

Попри важкі умови, з січня по листопад 2023 року шахтарі видобули понад 5 млн тонн коксівного вугілля

«Росіяни бомбардують лікарні та свавільно вбивають цивільних», – шахтар-пенсіонер Олександр Бородаєв

Покровськ – місто, яке перетворилося після 2014 року на шахтарську столицю України, – постійно страждає від російських обстрілів, та попри все продовжує стратегічну роботу з забезпечення України вугіллям. Про це йдеться у репортажі швейцарської газети Neue Zürcher Zeitung, журналісти якої побували в Покровську.

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З колись 10 000 працівників компанії Метінвест, яка керує найбільший шахтоуправлінням міста, майже 2 000 були мобілізовані, або виїхали з Покровська.

Директор шахти визнає: працювати у таких напружених умовах важко. Але потрібно рухатися далі попри війну, кажуть місцеві.

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«Покровськ не захищений від ракетних обстрілів. Крихкість безпекової ситуації проявилася на початку серпня, коли росіяни зруйнували відомий ресторан та вбили щонайменше десять осіб. Попри небезпеку, добре одягнена молодь п'є флет-вайт на обтягнутих оксамитом кріслах у торговому центрі «Бульвар» поміж військових ЗСУ, які вийшли з позашляховиків, щоб швидко поїсти», – пишуть журналісти.

Від Покровська до фронту на Донбасі – трохи більше ніж 30 кілометрів, а до Авдіївки, де Росія веде новий наступ, лише 60 кілометрів. Попри важкі умови, з січня по листопад 2023 року шахтарі видобули понад 5 млн тонн коксівного вугілля, вказує видання.

«Зараз люди найбільше страждають від війни. Росіяни бомбардують лікарні та свавільно вбивають цивільних. Вони гірші за нацистів», – каже шахтар-пенсіонер Олександр Бородаєв, який раніше досить байдуже ставився до української незалежності.

Його син також втратив будь-яку симпатію до великого сусіда: «Відтоді, як мені довелося ховати своїх друзів та дивитися в обличчя їхніх рідних».

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«Брат Дмитра, Олександр, що також працював на шахті, зараз служить у ЗСУ на південному фронті», – пише видання.