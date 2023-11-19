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«Росіяни гірші за нацистів»: швейцарське видання дізналося, як змінився світогляд українських шахтарів під час війни

Христина Жиренко
glavcom.ua
«Росіяни гірші за нацистів»: швейцарське видання дізналося, як змінився світогляд українських шахтарів під час війни
Попри важкі умови, з січня по листопад 2023 року шахтарі видобули понад 5 млн тонн коксівного вугілля

«Росіяни бомбардують лікарні та свавільно вбивають цивільних», – шахтар-пенсіонер Олександр Бородаєв

Покровськ – місто, яке перетворилося після 2014 року на шахтарську столицю України, – постійно страждає від російських обстрілів, та попри все продовжує стратегічну роботу з забезпечення України вугіллям. Про це йдеться у репортажі швейцарської газети Neue Zürcher Zeitung, журналісти якої побували в Покровську. 

З колись 10 000 працівників компанії Метінвест, яка керує найбільший шахтоуправлінням міста, майже 2 000 були мобілізовані, або виїхали з Покровська.

Директор шахти визнає: працювати у таких напружених умовах важко. Але потрібно рухатися далі попри війну, кажуть місцеві.

«Покровськ не захищений від ракетних обстрілів. Крихкість безпекової ситуації проявилася на початку серпня, коли росіяни зруйнували відомий ресторан та вбили щонайменше десять осіб. Попри небезпеку, добре одягнена молодь п'є флет-вайт на обтягнутих оксамитом кріслах у торговому центрі «Бульвар» поміж військових ЗСУ, які вийшли з позашляховиків, щоб швидко поїсти», – пишуть журналісти.

Від Покровська до фронту на Донбасі – трохи більше ніж 30 кілометрів, а до Авдіївки, де Росія веде новий наступ, лише 60 кілометрів. Попри важкі умови, з січня по листопад 2023 року шахтарі видобули понад 5 млн тонн коксівного вугілля, вказує видання.

«Зараз люди найбільше страждають від війни. Росіяни бомбардують лікарні та свавільно вбивають цивільних. Вони гірші за нацистів», – каже шахтар-пенсіонер Олександр Бородаєв, який раніше досить байдуже ставився до української незалежності.

Його син також втратив будь-яку симпатію до великого сусіда: «Відтоді, як мені довелося ховати своїх друзів та дивитися в обличчя їхніх рідних».

«Брат Дмитра, Олександр, що також працював на шахті, зараз служить у ЗСУ на південному фронті», – пише видання.

Теги: росія вугілля ресторан місто молодь наступ росіяни Донеччина

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