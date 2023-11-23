Уперше в історії жінки працюють на шахтах замість чоловіків, які пішли на фронт

До війни уряд забороняв жінкам працювати під землею, позаяк вважав цю роботу надто важкою фізично

На одній з вугільних шахт на сході України беруть на роботу жінок, щоб розв'язати проблему нестачі працівників під час російського вторгнення. Понад тисяча чоловіків, які раніше працювали на шахті, долучилися до лав ЗСУ. Про це йдеться у матеріалі агентства Reuters.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомляє Reuters, на шахті вперше в історії дозволили працювати під землею жінкам. У ДТЕК, яка є власником шахти, заявили, що майже 3 тис. із 20 тис. шахтарів воюють.

Оскільки багато шахтарів загинули або були поранені, очікується, що жінки продовжуватимуть працювати на шахтах і після завершення війни фото: Reuters

Працівниця шахти перевіряє ліхтарі фото: Reuters

Вугільна промисловість України, колись одна з найбільших у Європі, вижила після розпаду Радянського Союзу, але зазнала величезних втрат через агресію Росії, починаючи з 2014 року. Тепер, у галузі, яка колись вважалася винятково чоловічою сферою, українські жінки пішли працювати замість тих, хто воює на фронті.

Будь ласка, читайте текст після реклами

43-річна Наталя та 22-річна Христина готуються до зміни у забої глибоко під землею на одній з вугільних шахт в Дніпропетровській області фото: Reuters

Наталя і Христина проходять повз чоловічу роздягальню фото: Reuters

Працюючи на глибині 470 метрів, Христина відповідає за обслуговування шахтних потягів, які перевозять робітників на глибину понад 4 кілометри від місця спуску\підйому до вугільних пластів фото: Reuters

22-річна Христина розповіла журналістам, що пʼять місяців працювала на глибині 470 м під землею. Вона довго вагалася, бо треба залишати свого 4-річного сина вдома вдвох із її мамою. А її рідне місто Павлоград, розташоване за 100 км від фронту, часто потрапляє під удари російських ракет.

Христина чекає техніку, перш ніж спуститися на роботу під землею фото: Reuters

«Тут зараз одні жінки. Ми не можемо покинути все це і піти на іншу роботу. Не можемо підвести наших хлопців», – сказала Христина фото: Reuters

Дівчина обслуговує невеликі потяги, що перевозять робітників шахти до місця, де вони спускаються до вугільних пластів. Христина розповіла агентству, що робота важка, проте «платять добре і вона відчуває обовʼязок залишитися і зробити свій внесок для тих, хто пішов воювати». Її старший брат працював на тій же шахті. Він пішов до лав ЗСУ через два тижні після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Наталя і Христина замінюють батарею шахтного поїзда фото: Reuters

Reuters додає, що деякі жінки працювали на шахтах і до початку повномасштабного вторгнення. Проте уряд забороняв їм працювати під землею через те, що робота є фізично важкою.

Наталя вимірює температуру батареї потяга фото: Reuters

Наталя під час роботи під землею фото: Reuters

Після скасування заборони на шахтах ДТЕК під землею наразі працює приблизно 400 жінок, що, за даними Reuters, становить 2,5% від загальної кількості підземних робітників.