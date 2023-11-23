Уперше в історії жінки працюють на шахтах замість чоловіків, які пішли на фронт
До війни уряд забороняв жінкам працювати під землею, позаяк вважав цю роботу надто важкою фізично
На одній з вугільних шахт на сході України беруть на роботу жінок, щоб розв'язати проблему нестачі працівників під час російського вторгнення. Понад тисяча чоловіків, які раніше працювали на шахті, долучилися до лав ЗСУ. Про це йдеться у матеріалі агентства Reuters.
Як повідомляє Reuters, на шахті вперше в історії дозволили працювати під землею жінкам. У ДТЕК, яка є власником шахти, заявили, що майже 3 тис. із 20 тис. шахтарів воюють.
Вугільна промисловість України, колись одна з найбільших у Європі, вижила після розпаду Радянського Союзу, але зазнала величезних втрат через агресію Росії, починаючи з 2014 року. Тепер, у галузі, яка колись вважалася винятково чоловічою сферою, українські жінки пішли працювати замість тих, хто воює на фронті.
22-річна Христина розповіла журналістам, що пʼять місяців працювала на глибині 470 м під землею. Вона довго вагалася, бо треба залишати свого 4-річного сина вдома вдвох із її мамою. А її рідне місто Павлоград, розташоване за 100 км від фронту, часто потрапляє під удари російських ракет.
Дівчина обслуговує невеликі потяги, що перевозять робітників шахти до місця, де вони спускаються до вугільних пластів. Христина розповіла агентству, що робота важка, проте «платять добре і вона відчуває обовʼязок залишитися і зробити свій внесок для тих, хто пішов воювати». Її старший брат працював на тій же шахті. Він пішов до лав ЗСУ через два тижні після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.
Reuters додає, що деякі жінки працювали на шахтах і до початку повномасштабного вторгнення. Проте уряд забороняв їм працювати під землею через те, що робота є фізично важкою.
Після скасування заборони на шахтах ДТЕК під землею наразі працює приблизно 400 жінок, що, за даними Reuters, становить 2,5% від загальної кількості підземних робітників.
Коментарі — 0