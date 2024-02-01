Лідери ЄС схвалили €50 млрд Україні, розвідка знищила катер «Івановець». Головне за 1 лютого

Усі 27 лідерів країн-членів ЄС домовилися про додатковий пакет підтримки України обсягом 50 млрд євро

Лідери ЄС схвалили допомогу Україні на 50 млрд євро, у Криму знищено ракетний катер росіян «Івановець», Залужний назвав три ключових завдання України у 2024 році. «Главком» склав добірку новин 1 лютого, щоб ви були в курсі головних подій:

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Лідери ЄС схвалили допомогу Україні на 50 млрд євро

Усі 27 лідерів країн-членів ЄС домовилися про додатковий пакет підтримки України обсягом 50 млрд євро в межах бюджету ЄС.

Пропозиції Єврокомісії передбачають створення так званого Українського фонду в обсязі 50 млрд євро на наступні чотири роки, які забезпечать сталу підтримку для України зараз, а також у перспективі, під час повоєнного відновлення країни.

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У Криму знищено ракетний катер росіян «Івановець»

Бійці Головного управління розвідки Міноборони у ніч на 1 лютого знищили ракетний катер «Івановець» Чорноморського флоту РФ. Судно ворога перебувало на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму.

До слова, для окупантів втрата ракетного катера «Івановець» є суттєвою, оскільки у складі чорноморського флоту РФ таких катерів всього три. Штатна кількість особового складу ракетного катера становить 40 моряків.

Залужний назвав три ключових завдання України у 2024 році

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вважає, що ключовими завданнями України цьогоріч є створення системи забезпечення ЗСУ високотехнологічними засобами, запровадження нової філософії ведення бойових дій та опановування Силами оборони нових бойових можливостей.

Залужний вважає, що дрони та інше сучасне обладнання є найкращим способом для України «уникнути втягування в позиційну війну, де ми не володіємо перевагою».

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Крім того, на думку головкома, ще одним важливим завданням України є введення філософії підготовки та ведення бойових дій, яка враховує обмеження в засобах та способах їх застосування. Крім того, Сили оборони мають опановувати нові бойові можливості.

Уряд ухвалив три постанови, які покращать український оборонно-промисловий комплекс

Кабінет міністрів України ухвалив три постанови, які посилять український оборонно-промисловий комплекс. Вони стосуються виробництва дронів і не лише.

Перша постанова стосується дерегуляції (скорочення державного регулювання) у виробництві боєприпасів.

Друга постанова стосується ціноутворення на виробництво безпілотників в Україні.

Третя постанова стосується оборонних закупівель. Тепер вони проходитимуть за конкурентною процедурою за допомогою закритого модуля на системі Prozorro.

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Зеленський призначив очільника СБУ у двох областях

Президент Володимир Зеленський призначив керівника Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.

Відповідно до указу №38/2024, Надточія Олександра Миколайовича призначено начальником Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.