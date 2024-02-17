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«Операція ще не завершена». Третя штурмова бригада прокоментувала вихід з Авдіївки

Діана Гасюк
glavcom.ua
«Операція ще не завершена». Третя штурмова бригада прокоментувала вихід з Авдіївки
фото з відкритих джерел

Станом на цю хвилину ЗСУ зайняли нові оборонні позиції

Критичний момент по виходу з Авдіївки виконаний, однак в цілому операція ще не завершена. Про це сказав речник Олександр Бородін в ефірв телемарафону.

Пресофіцер 3 окремої штурмової бригади зазначив, що станом на цю хвилину воїни зайняли нові оборонні позиції.

«Такі операції ще складніші, ніж штурмові операції, тому що вони максимально злагоджені, зараз ведемо оборонні дії. Ворог продовжує працювати досить активно, але ситуація стала більш контрольованою, і наразі продовження наступу ворога майже неможливе», – сказав Бородін.

Нагадаємо, що в ніч на 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська виходять з Авдіївки Донецької області, аби уникнути оточення та збереження життя та здоров'я військовослужбовців.

Як повідомлялося, ще станом на 21:00 16 лютого в Авдіївці тривали важкі бої, на коксохімічному заводі палала пожежа через удари росіян. 

До відома, зусилля російських сил за останній тиждень були зосереджені в районі міста Авдіївка.

Раніше захисники Третьої окремої штурмової бригади на ділянці фронту в Авдіївці повідомили, що протистоять силі противника, яка значно переважає. Проти них воювали не менше 15 тис. окупантів.

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Теги: окупанти Олександр Сирський ворог втрати Авдіївка путін

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