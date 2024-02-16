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Британська розвідка повідомила, скільки техніки втратила РФ під час штурму Авдіївки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Британська розвідка повідомила, скільки техніки втратила РФ під час штурму Авдіївки
За час кампанії із захоплення Авдіївки Росія втратила щонайменше 400 одиниць військової техніки
фото з відкритих джерел

На Авдіївці наразі зосереджені основні зусилля російського наступу

Російські сили поступово відрізають місто Авдіївка на Донеччині, яке вони прагнуть захопити з жовтня, але зазнали суттєвих втрат. Про це повідомила розвідка Міністерства оборони Британії.

Британська розвідка зазначає, що на Авдіївці наразі зосереджені основні зусилля російського наступу.

«Росія докладає цілеспрямованих зусиль для захоплення міста з жовтня 2023 року і досягла поступового, стійкого прогресу у відрізанні міста, а Збройні сили України посилюють свої позиції у відповідь», – йдеться в огляді.

За оцінками, які наводить розвідка британського Міноборони, за час кампанії із захоплення Авдіївки РФ втратила щонайменше «400 танків, бойових машин піхоти та іншої техніки, а також, ймовірно, тисячі осіб особового складу».

Також розвідка звертає увагу на наступальні дії росіян на захід від Бахмута, метою яких, найімовірніше, є захоплення міста Часів Яр. Водночас РФ не змогла просунутися далі Бахмута з моменту його захоплення у травні 2023 року.

Нагадаємо, захисники Третьої окремої штурмової бригади на ділянці фронту в Авдіївці повідомили, що протистоять переважаючій силі противника. Проти них воюють не менше 15 тис. окупантів. Зокрема, керівник Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг заявив, що Російська Федерація зосередила майже 50 тис. військових навколо міста.

Також Тарнавський розповів, що українські підрозділи із незначними втратами вийшли з позиції на південній околиці Авдіївки. А у разі потреби на інших ділянках буде проведений маневр з переходом на нові підготовлені позиції.

До слова, ЗСУ забезпечують логістичне забезпечення міста Авдіївка. Заблокованих українських підрозділів у місті немає.

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Теги: війна військова техніка танки окупанти британська розвідка

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