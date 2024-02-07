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Окупанти намагалися покращити тактичне положення на одному з напрямків – Генштаб

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти намагалися покращити тактичне положення на одному з напрямків – Генштаб
Окупанти намагалися прорвати оборону наших військових західніше Вербового та Роботиного Запорізької області
фото: Facebook/Генштаб

Протягом доби відбулось 80 бойових зіткнень

Триває 714-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 80 бойових зіткнень. Інформація щодо загальної кількості ракетних та авіаційних ударів, а також обстрілів з реактивних систем залпового вогню уточнюється. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На початку доби противник здійснив декілька ударів по території України, використовуючи різні засоби повітряного нападу: ударні БпЛА, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети. Загалом застосовано 64 засоби повітряного нападу противника: 20 ударних БпЛА типу Shahed-136/131, 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, чотири крилаті ракети Х-22, три крилаті ракети морського базування «Калібр», три балістичні ракети «Іскандер-М», п’ять зенітних керованих ракет С-300. У результаті бойової роботи вогневими засобами Повітряних Сил та Сил оборони знищено 44 повітряні цілі: 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55; 3 крилаті ракети «Калібр»; 15 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131».

Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура в Київській, Харківської, Миколаївській та Львівській областях.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційного удару в районі Яблунівки Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Карповичі, Семенівка Чернігівської області; Волфине, Попівка, Покровка, Грабовське Сумської області; Ветеринарне, Нестерне, Комісарове Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Нашими захисниками відбито три атаки біля Синьківки, Іванівки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційного удару в районі Табаївки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку

Нашими воїнами відбито сім атак неподалік Білогорівки Луганської області та Тернів, Торського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Силами оборони відбито п’ять атак в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито 25 атак біля Новобахмутівки, Авдіївки та ще дев’ять атак поблизу Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Також, противник завдав авіаційного удару в районі Олександрополя Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Олександропіль, Новобахмутівка, Очеретине, Авдіївка, Первомайське, Нетайлове Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут ворог 20 разів намагався покращити тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах Новомихайлівки, Костянтинівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка.

На Шахтарському напрямку

Ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Новодарівка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Донецької області.

На Запорізькому напрямку

Силами оборони відбито дві атаки західніше Вербового та Роботиного Запорізької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Чарівне, Малі Щербаки, Степове, Лобкове, П’ятихатки, Степногірськ, Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено три безуспішні спроби штурму позицій наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Херсон, Токарівка, Молодіжне, Антонівка, Чорнобаївка, Білозерка Херсонської області. Також противник здійснив обстріли з реактивних систем залпового вогню районів населених пунктів Херсон та Чорнобаївка Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по шістьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та двох складах боєприпасів противника.

Нагадаємо, сьогодні вранці 7 лютого війська РФ масовано в кілька хвиль атакували Україну, випустивши ракети з Ту-95МС та Ту-22М3. Також противник використав балістику, а перед цим запускав «Шахеди».

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Теги: війна Генштаб окупанти ЗСУ

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