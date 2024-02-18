ЗСУ назвали наступну мішень окупантів після захоплення Авдіївки

За словами Лиховія, біля Авдіївки всі підрозділи Сил оборони, які перебували під загрозою блокування, відведені на більш вигідні позиції

Поблизу Ласточкиного за добу українські захисники відбили 14 атак

Після захоплення Авдіївки Донецької області російські окупанти на цьому напрямку намагаються наступати на селище Ласточкине. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в етері телемарафону.

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«Біля Авдіївки всі підрозділи Сил оборони, які перебували під загрозою блокування, відведені на нові порівняно більш вигідні позиції. Продовжують виконувати бойові завдання. Вони стоять на заваді подальшому просуванню ворога. Позиції були підготовлені, була здійснена фортифікація», – запевнив представник Сил оборони.

За його даними, ворожі війська вже намагаються наступати на населений пункт Ласточкине поблизу Авдіївки. Там за добу українські захисники відбили 14 атак.

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Водночас окупанти намагаються просуватися на Мар'їнському напрямку, але, за словами Лиховія, успіхів не мають. За добу Сили оборони відбили там 23 атаки ворога.

Нагадаємо, що в ніч на 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська виходять з Авдіївки Донецької області, аби уникнути оточення та збереження життя та здоров'я військовослужбовців.

Раніше захисники Третьої окремої штурмової бригади на ділянці фронту в Авдіївці повідомили, що протистояли силі противника, яка значно переважає. Проти них воювали не менше 15 тис. окупантів.

Також повідомялося, що при виході з Авдіївки були поодинокі випадки потрапляння бійців 3-ї окремої штурмової бригади в полон. За даними аналітиків DeepState, російські окупанти розстріляли шістьох полонених захисників на позиції Музей («Зеніт») в Авдіївці, які залишилися під час відходу українських військ.

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До слова, за чотири місяці активної фази Авдіївської оборонної операції РФ втратила понад 47 тисяч окупантів і сотні танків.