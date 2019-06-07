На окупованій території Донбасу загинули двоє гірників на шахті в Сніжному



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Шахтарі не вийшли на поверхню з гірничої виробки глибиною 200 метрів

За попередніми даними, гірники загинули через брак кисню у шахті

На окупованій території Донбасу загинули двоє гірників у селищі Сніжному на шахті №19 через брак кисню. Про це повідомили місцеві ЗМІ.

За попередніми даними, шахтарі не вийшли на поверхню з гірничої виробки глибиною 200 метрів, після чого під землю спустилися рятувальники.

«Вони виявили і підняли на поверхню тіла двох загиблих: 1982 та 1980 року народження», — йдеться у повідомленні.

Також рятувальники встановили, що рівень кисню на місці складав лише 6%.

Нагадаємо, наприкінці квітня на шахті «Східкарбон» в окупованій Луганщині від вибуху загинули 17 гірників.

На шахті «Східкарбон» у населеному пункті Юр'ївка, що на окупованій Луганщині, вранці 25 квітня стався вибух.

За даними голови Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця, вибухнув метан.

За даними російського агентства ТАСС, на шахту відправили працівників МНС Росії.

Волинець розповів Громадському, що найближчий загін гірничорятувальної служби знаходиться на території, підконтрольній уряду України, у Лисичанську. Утім «влада» «ЛНР» вирішила звернутися до рятувальників у Росії — з Ростовської області, що за понад 200 кілометрів.