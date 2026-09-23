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Хіт Маші Кондратенко «Ванька-встанька» набирає популярності у Росії

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Маша Кондратенко відреагувала на тренд під свою пісню в РФ
фото: пресслужба Маші Кондратенко

Російські підлітки танцюють гопака під українську пісню у центрі Москви

Пісня української співачки Маші Кондратенко «Ванька-встанька» стала вірусною у соцмережах в РФ. Підлітки масово знімають тренд з українською піснею про російського окупанта. Про це розповідає «Главком».

Що відомо про тренд з українською піснею в Росії

Новий тренд серед російських підлітків активно обговорюють у мережі. Зокрема, російські Telegram-канали вирують обуреннями через поведінку молоді. Водночас українці жартують про «лагідну українізацію».

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У згаданих відео російські підлітки виконують рухи з традиційного українського гопака на тлі Великого театру у центрі Москви та знімають відео під пісню «Ванька-встанька». Однак у більшості відео росіяни танцюють під трек «Ванька-встанька», поянюючи, що саме так вони відчувають себе, коли вживають українські фрази в повсякденному житті. 

Реакція мережі та Марії Кондратенко

Обговорення тренду також тривають у соцмережі Threads. Користувачі у коментарях під додним із дописів зауважили, що автори відео, схоже, не знають сенсу слів пісні. Адже фраза «приготуй собі пакет» присвячена окупантам, які ступили на українську землю. Водночас інші коментатори зазначають, що російська аудиторія не звертає увагу на політичний контекст пісень, під які вони знімають контент.

Хіт Маші Кондратенко «Ванька-встанька» набирає популярності у Росії фото 1
фото: скриншот Threads
  • «Цікаво, вони хоча б розуміють, що означає фраза «приготуй собі пакет»?»
  • «Молодь звикає до української мови».
  • «Вони хоч переклад знають?»
Хіт Маші Кондратенко «Ванька-встанька» набирає популярності у Росії фото 2
фото: скриншот Threads
  • «Молоді давно в РФ знімають відео під українські пісні, і часто під пісні, які спрямовані проти РФ, з висміюванням та іронією».
  • «А вони точно розуміють сенс слів?»
  • «Їх не посадять?»

На тренд зі своєї піснею також відреагувала співачка Марія Кондратенко. «Ну готуються люди», – написала вона у коментарях.

Хіт Маші Кондратенко «Ванька-встанька» набирає популярності у Росії фото 3
фото: скриншот Threads

Зазначимо, пісня «Ванька-встанька» стала хітом у 2022 році через сатиричний та актуальний контекст, а також впізнаваний приспів. Зокрема, ще у 2022 році росіяни обурювалися цією піснею. Нині ж вони знімають під неї відео.

До слова, у 2022 році пісня про російського окупанта «Ваньку-встаньку» очолила рейтинг українських хітів в YouTube. У пісні Маша Кондратенко співає про те, що росіянам варто «готувати собі пакети», бо українські захисники не будуть гратися з тими, хто прийшов зі зброєю на українську землю.

Нагадаємо, пісня української співачки Маші Кондратенко «Ванька-встанька» шокувала російських пропагандистів. Їх обурив виступ артистки у шоу «95 квартал». Не менше ніж слова композиції, пропагандистів нажахав одяг Маші та її танцювального колективу. На сцену вони вийшли у чорних пакетах.

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Теги: співачка гумор соцмережі пісня росія

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