Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти атакували Одесу: пошкоджені житлові будинки

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти атакували Одесу: пошкоджені житлові будинки
Над місцем удару здійнявся величезний стовп диму
фото: соцмережі

Внаслідок нічного удару також були пошкоджені медичний та освітній заклади

Російські війська знову атакували Одесу. Внаслідок удару пошкоджені житлові будинки. Про це повідомив керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, пише «Главком».

Місцеві ЗМІ повідомляють, що вибуховою хвилею вибило вікна у 10 прилеглих житлових будинках. Також місцеві кажуть, що приліт був точно в житловий будинок, а над місцем удару здійнявся величезний стовп чорного диму. 

За попередньою інформацією, внаслідок цієї атаки в Одесі ніхто не постраждав. Рятувальники та відповідні служби займаються усунеяннм наслідків удару. 

Нагадаємо, що внаслідок нічної російської атаки пошкоджено будівлю Міської клінічної лікарні №1 в Одесі. Удар припав на верхні поверхи медзакладу. Внаслідок удару зруйновано частину фасаду та кабінети на кількох поверхах.

Також вибито вікна, пошкоджено покрівлю та несучі конструкції всередині будівлі. На щастя, в момент удару в закладі не було ані пацієнтів, ані медичного персоналу. На місці триває ліквідація наслідків атаки. Фахівці обстежують лікарню та встановлюють масштаби руйнувань.

 

Читайте також:

Теги: обстріл війна Одеса

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Один із найбільш зруйнованих кварталів Мили – саме тут розміщувався склад боєприпасів
«До будинків залітали ящики з патронами». Репортаж із села Мила, що пережило масштабну детонацію Тема тижня
1 вересня, 15:25
5 вересня Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрілися з Путіним, 6 вересня – з Зеленським
Що буде з війною далі? Зеленський готовий закінчити хоч сьогодні, Путін не може закінчити взагалі Авторська стаття
8 вересня, 12:00
Росія накопичує ракети для майбутніх атак
Росія готується до зимового ракетного терору України – Bloomberg
25 серпня, 04:15
Пожежа на місці влучання внаслідок ворожої атаки. Київщина, 3 вересня 2026 року
Ворог завдав ударів по двох районах Київщини, є постраждалі (фото)
3 вересня, 10:00
Попередньо, повторне влучання в п'ятиповерхову офісну будівлю
У Києві пролунав потужний вибух: є влучання в офісні будівлі
11 вересня, 18:53
За його словами, поки при владі перебуватиме уряд його партії «Тиса», українського нафтосховища в країні не буде
Мадяр заблокував будівництво в Угорщині нафтосховища для України: заява прем'єра
21 вересня, 21:10
Триває 1665-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 15 вересня 2026 року
15 вересня, 08:21
Під удари потрапляли об’єкти в районі Новоросійська, де могли знаходитися пов'язані з США танкери
Рубіо заявив про удари України по нафтових поставках США
22 вересня, 15:41
Німеччина запропонувала США налагодити виробництво ракет-перехоплювачів PAC-3 за межами Сполучених Штатів
Німеччина готова забезпечити Україну ракетами для Patriot, але є умова
Вчора, 18:55

Події в Україні

Окупанти атакували Одесу: пошкоджені житлові будинки
Окупанти атакували Одесу: пошкоджені житлові будинки
Зеленський розповів, чим планує займатися після президентства
Зеленський розповів, чим планує займатися після президентства
Зеленський обговорив із керівниками аналітичних центрів США завершення війни
Зеленський обговорив із керівниками аналітичних центрів США завершення війни
Польща евакуювала два прикордонні пункти через атаку Росії – Туск
Польща евакуювала два прикордонні пункти через атаку Росії – Туск
Іграшка допомогла врятувати трирічного хлопчика після майже доби пошуків
Іграшка допомогла врятувати трирічного хлопчика після майже доби пошуків
«Укренерго» звернулося до українців через зростання споживання електроенергії
«Укренерго» звернулося до українців через зростання споживання електроенергії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 вересня 2026
55K
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)
54K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
50K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
50K
Вибори до Держдуми: як ми програли вибори на окупованих територіях

Новини

В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
Вчора, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00
Календар рибалки на жовтень 2026: найкращі дні для кльову та яку рибу ловити
21 вересня, 22:30

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua