Окупанти атакували Одесу: пошкоджені житлові будинки

Внаслідок нічного удару також були пошкоджені медичний та освітній заклади

Російські війська знову атакували Одесу. Внаслідок удару пошкоджені житлові будинки. Про це повідомив керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, пише «Главком».

Місцеві ЗМІ повідомляють, що вибуховою хвилею вибило вікна у 10 прилеглих житлових будинках. Також місцеві кажуть, що приліт був точно в житловий будинок, а над місцем удару здійнявся величезний стовп чорного диму.

За попередньою інформацією, внаслідок цієї атаки в Одесі ніхто не постраждав. Рятувальники та відповідні служби займаються усунеяннм наслідків удару.

Нагадаємо, що внаслідок нічної російської атаки пошкоджено будівлю Міської клінічної лікарні №1 в Одесі. Удар припав на верхні поверхи медзакладу. Внаслідок удару зруйновано частину фасаду та кабінети на кількох поверхах.

Також вибито вікна, пошкоджено покрівлю та несучі конструкції всередині будівлі. На щастя, в момент удару в закладі не було ані пацієнтів, ані медичного персоналу. На місці триває ліквідація наслідків атаки. Фахівці обстежують лікарню та встановлюють масштаби руйнувань.