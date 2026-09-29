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Мерц: Кремль зовсім не зацікавлений у переговорах

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Мерц: Кремль зовсім не зацікавлений у переговорах
Мерц: Оцінка Росією цієї дискусії показує, що вона явно зовсім не зацікавлена ​​в серйозних переговорах
фото: Bloomberg

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запевнив у подальшій підтримці України після контактів Берліна з Москвою

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що останні переговори між високопосадовцями Німеччини та Росії продемонстрували повну відсутність зацікавленості Кремля у припиненні війни в Україні. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Мова йде про 20-хвилинну незаплановану зустріч міністра закордонних справ Німеччини Йоганна Вадефуля з його російським колегою Сергієм Лавровим у кулуарах Генеральної Асамблеї ООН, оцінка якої з боку РФ засвідчила небажання вести серйозний діалог. З огляду на це Мерц наголосив, що Німеччина зосередиться на подальшій підтримці України в її захисті від російської агресії.

Оцінюючи ситуацію, німецький лідер повторив переконання, що Росія не зможе перемогти у цій війні та зазнає величезних економічних збитків. Тим часом двосторонні відносини між Берліном і Москвою продовжують погіршуватися: після звинувачень РФ у причетності до серпневої атаки безпілотника на аеропорт Лейпцига Німеччина оголосила про закриття консульства РФ у Бонні та «Російського дому» в Берліні, на що Москва відповіла закриттям філій Інституту Гете.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що нині протиповітряна оборона є найбільш слабким місцем України. За його словами, Берлін працює над пошуком рішень для посилення української ППО. 

Під час брифінгу в Берліні Мерц розповів, що в особистих розмовах із главами держав та урядів намагається домовитися про поповнення засобів протиповітряної оборони для України. «Наразі це найбільш слабке місце. Я сподіваюся, що нам вдасться підготувати Україну до майбутньої зими, зокрема й у сфері енергопостачання», – заявив канцлер.

Нагадаємо, 25 вересня стало відомо, що США не включили ракети-перехоплювачі для систем Patriot до пакета військової допомоги Україні на $400 млн, попри звернення Києва.

28 вересня міністрам оборони країн ЄС також не вдалося домовитися про нові зобов’язання щодо передачі Україні ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Про це заявила голова європейської дипломатії Кая Каллас.

Водночас раніше Німеччина заявила про готовність допомогти задовольнити високий попит на ракети-перехоплювачі для систем Patriot, зокрема для потреб України. Однак для цього Берліну необхідно отримати згоду Вашингтона.

Теги: росія Німеччина Фрідріх Мерц переговори війна

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