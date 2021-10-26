Уряд зобов'язав постачальника «останньої надії» знизити ціну на газ

Кабмін зрівняв ціни компанії НАК «Нафтогаз України» як постачальника «останньої надії» з цінами, які діють для звичайних споживачів компанії.

Кабінет міністрів України зобов'язав постачальника «останньої надії» – «Газопостачальну компанію «Нафтогаз України» – в жовтні-листопаді 2021 року знизити ціни та постачати природний газ побутовим споживачам за ціною не вище 7,96 грн за кубометр. Відповідну постанову №1102 від 25 жовтня оприлюднено на Урядовому порталі.

Таким чином, уряд зрівняв ціни компанії НАК «Нафтогаз України» як постачальника «останньої надії» з цінами, які діють для звичайних споживачів компанії.

З 1 жовтня до 30 листопада для населення буде встановлено тариф 7,96 грн за кубометр, а для бюджетних установ – до 16,8 грн/м3 (з ПДВ і без доставки).

Уряд також доручив операторам газорозподільних мереж внести в інформаційну платформу «Оператора ГТС» дані про всіх захищених споживачів: населення, бюджетники, комунальні та державні медустанови, а також виробники тепла для вищевказаних споживачів.

Як відомо, постачальник «останньої надії» в Україні – газопостачальна компанія «Нафтогаз України», яка зобов'язана протягом 60 днів постачати газ споживачеві, якщо він залишився без постачальника цього ресурсу. Ціна на жовтень у постачальника «останньої надії» – 16,56 грн за кубометр. Споживачі мають право перейти від постачальника «останньої надії» до іншого постачальника. Для цього споживачеві потрібно подати онлайн-заявку на сайті обраної компанії.

Зазначимо, тарифи на доставку газу найближчим часом можуть змінитися.

Як відомо, через намір газопостачальних компаній підняти тариф на розподіл газу почали відбуватися акції протесту. Так, у Житомирі протестували біля офісу акціонерного товариства «Житомиргаз». Компанія начебто має намір підняти тариф на розподіл газу в 2,5 раза.

Читайте також: