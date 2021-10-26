Газова криза в Європі. Радник Байдена дав оцінку діям Росії

На думку Хохстейна, Росія має найкращу можливість допомогти Європі у ситуації енергетичної кризи

Старший радник Байдена з питань глобальної енергетичної безпеки Амос Хохстейн заявив, що у разі, якщо Росія утримується від поставок пального до Європи на тлі тамтешньої енергетичної кризи, можна говорити про те, що президент Росії Володимир Путін наближається до використання газу у якості політичного інструменту, пише Голос Америки.

«Я думаю, що ми близькі до цієї межі, якщо Росія насправді має газ для поставок і не робить цього, і зробить це лише, якщо Європа пристане на її інші вимоги, які абсолютно не пов'язані», – заявив Хохстейн.

Як повідомляється, Хохстейн вказав, що зростання цін зумовлене і ситуацією у Китаї, яка призвела до зростання попиту на природний газ.

На думку Хохстейна, Росія має найкращу можливість допомогти Європі у ситуації енергетичної кризи. Він закликав Росію вже зараз підвищити поставки газу до Європи, не чекаючи сертифікації російського газопроводу «Північний потік – 2».

Між тим кореспондент видання Al Arabiya English Джозеф Хабуш також повідомив про заяву Хохстейна, що більш агресивні заходи США щодо «Північного потоку – 2» «не змінили б результату», але, можливо, могли би його «вповільнити».

Тим часом ціни на газ в Європі знову пішли вгору. Раніше минулого тижня ціна на газ в Європі підскочила на 20% після відмови РФ збільшити транзит через Україну.



До слова, Путін придумав новий аргумент проти транзиту через Україну.

Напередодні Німеччина запропонувала спосіб позбутися газового тиску Росії.