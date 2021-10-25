Перегляд тарифів на доставку газу. Галузева асоціація зробила заяву

Чинний тариф на доставку газу завдає збитків учасникам ринку

Тарифи на доставку газу споживачам найближчим часом суттєво зростуть. Це відбудеться тому, що проєкти тарифів розраховуються компаніями-операторами газотранспортних мереж, виходячи з ринкових цін. Про це «Главкому» розповів глава Асоціації газового ринку України Денис Синектутов.

За словами фахівця, при формуванні проєктів тарифів враховуються всі складові їхньої собівартості.

«Якщо в тарифах на 2021 рік закладалася вартість такого газу на рівні 7 грн за куб, то зараз – за ринковою ціною. Ніхто не постачає операторам газ за пільговими цінами, принаймні поки таких договорів немає. Тому компанії розрахували тарифи, виходячи з ринкових цін (станом на зараз вони на рівні 34 грн. за кубометр газу)», – зазначив Синектутов.

Також фахівець додав, що чинний на сьогодні тариф – 7 тис. грн за тис. куб. м. – завдає компаніям прямих збитків, оскільки з літа газ почав стрімко дорожчати, і різницю в ціні їм не компенсують.

«У проєкти тарифів закладалися також компенсації, адже в чинному тарифі передбачено газ по 7 тис. грн за тис куб м. Але з літа він почав стрімко дорожчати і різниця – це прямі збитки компаній, які підлягають компенсації», – пояснив голова Асоціації газового ринку.

Перегляд тарифів операторами газорозподільних мереж, як повідомив Синектутов, відбуватиметься в два етапи.

«Перший (попередній) – громадські обговорення на місцях, другий – подання до НКРЕКУ (Національна комісія регулювання електроенергетики України – «Главком») розрахунків і остаточне затвердження розмірів тарифів Регулятором», – підсумував фахівець.

Зазначимо, через намір газопостачальних компаній підняти тариф на розподіл газу почали відбуватися акції протесту. Так, у Житомирі протестували біля офісу акціонерного товариства «Житомиргаз». Компанія начебто має намір підняти тариф на розподіл газу в 2,5 раза.

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