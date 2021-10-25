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    Перегляд тарифів на доставку газу. Галузева асоціація зробила заяву

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    Нові тарифи наберуть чинності після затвердження регулятором - Перегляд тарифів на доставку газу. Галузева асоціація зробила заяву
    Нові тарифи наберуть чинності після затвердження регулятором
    фото з відкритих джерел

    Чинний тариф на доставку газу завдає збитків учасникам ринку

    Тарифи на доставку газу споживачам найближчим часом суттєво зростуть. Це відбудеться тому, що проєкти тарифів розраховуються компаніями-операторами газотранспортних мереж, виходячи з ринкових цін. Про це «Главкому» розповів глава Асоціації газового ринку України Денис Синектутов.

    За словами фахівця, при формуванні проєктів тарифів враховуються всі складові їхньої собівартості.

    «Якщо в тарифах на 2021 рік закладалася вартість такого газу на рівні 7 грн за куб, то зараз – за ринковою ціною. Ніхто не постачає операторам газ за пільговими цінами, принаймні поки таких договорів немає. Тому компанії розрахували тарифи, виходячи з ринкових цін (станом на зараз вони на рівні 34 грн. за кубометр газу)», – зазначив Синектутов.

    Також фахівець додав, що чинний на сьогодні тариф – 7 тис. грн за тис. куб. м. – завдає компаніям прямих збитків, оскільки з літа газ почав стрімко дорожчати, і різницю в ціні їм не компенсують.

    «У проєкти тарифів закладалися також компенсації, адже в чинному тарифі передбачено газ по 7 тис. грн за тис куб м. Але з літа він почав стрімко дорожчати і різниця це прямі збитки компаній, які підлягають компенсації», – пояснив голова Асоціації газового ринку.

    Перегляд тарифів операторами газорозподільних мереж, як повідомив Синектутов, відбуватиметься в два етапи.

    «Перший (попередній) – громадські обговорення на місцях, другий – подання до НКРЕКУ (Національна комісія регулювання електроенергетики України – «Главком») розрахунків і остаточне затвердження розмірів тарифів Регулятором», – підсумував фахівець.

    Зазначимо, через намір газопостачальних компаній підняти тариф на розподіл газу почали відбуватися акції протесту. Так, у Житомирі протестували біля офісу акціонерного товариства «Житомиргаз». Компанія начебто має намір підняти тариф на розподіл газу в 2,5 раза.

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    Теги: газ тарифи опалювальний сезон ринок
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    Перегляд тарифів на доставку газу. Галузева асоціація зробила заяву