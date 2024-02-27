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На Полтавщині уламки ворожого дрона пошкодили електролінію, відсутнє світло

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Полтавщині уламки ворожого дрона пошкодили електролінію, відсутнє світло
На Полтавщині уламок дрона пошкодив електролінію
фото ілюстративне

Фахівці працюють над відновленням електропостачання

Рештки збитого дрона, який у ніч на 27 лютого атакував Полтавщину, пошкодили електролінію в Лубенському районі. Про це повідомив глава Полтавської ОВА Філіп Пронін.

«Внаслідок цього без світла залишилися 208 побутових та чотири юридичних споживачів. Нині фахівці в посиленому режимі працюють над відновленням електропостачання», – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у ніч проти 27 лютого у Полтаві пролунали вибухи. Перед цим в області оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих ракетних ударів.

У командуванні Повітряних сил Збройних сил України заявили про загрозу завдання російськими окупантами ударів із застосуванням балістичних ракет.

Як повідомлялося, у ніч проти 27 лютого російські загарбники запустили для повітряної атаки по Україні 13 дронік-камікадзе типу «Шахед», балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23, чотири керовані авіаційні ракети Х-59 та одну протирадіолокаційну ракету Х-31П. Силами та засобами ППО ЗСУ були знищені 11 безпілотників та дві ракети. 

Триває 734-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 96 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 92 авіаційних удари, здійснив 110 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу “Shahed-136/131”. Інформація, щодо даної атаки уточнюється.

Теги: Полтавщина безпілотник електроенергія

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