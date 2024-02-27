На Полтавщині уламки ворожого дрона пошкодили електролінію, відсутнє світло

Фахівці працюють над відновленням електропостачання

Рештки збитого дрона, який у ніч на 27 лютого атакував Полтавщину, пошкодили електролінію в Лубенському районі. Про це повідомив глава Полтавської ОВА Філіп Пронін.

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«Внаслідок цього без світла залишилися 208 побутових та чотири юридичних споживачів. Нині фахівці в посиленому режимі працюють над відновленням електропостачання», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 27 лютого у Полтаві пролунали вибухи. Перед цим в області оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих ракетних ударів.

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У командуванні Повітряних сил Збройних сил України заявили про загрозу завдання російськими окупантами ударів із застосуванням балістичних ракет.

Як повідомлялося, у ніч проти 27 лютого російські загарбники запустили для повітряної атаки по Україні 13 дронік-камікадзе типу «Шахед», балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23, чотири керовані авіаційні ракети Х-59 та одну протирадіолокаційну ракету Х-31П. Силами та засобами ППО ЗСУ були знищені 11 безпілотників та дві ракети.

Триває 734-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 96 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 92 авіаційних удари, здійснив 110 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу “Shahed-136/131”. Інформація, щодо даної атаки уточнюється.