Федоров запевнив, що ціль у мільйон FPV-дронів у 2024 році перевиконають

Нині 90% безпілотників на фронті – українського виробництва, про що раніше казав і президент Зеленський

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що ціль виробити 1 мільйон FPV-дронів у 2024 році, яку анонсував президент Володимир Зеленський, перевиконають. Про це він сказав на конференції «Україна. Рік 2024».

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Уся урядова команда нині працює над досягненням мети, а сотні тисяч БпЛА вже законтрактовані. «Ця ціль буде в цьому році виконана. Тільки FPV-дронів буде більш ніж мільйон», – сказав Федоров.

Крім FPV, цьогоріч більше будуть виробляти розвідувальних та далекобійних БпЛА, наземних платформ та РЕБ, запевнив міністр цифрової трансформації. Він також заявив, що нині 90% дронів на фронті – українського виробництва, про що раніше казав і президент Зеленський.

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Нагадаємо, президент Зеленський заявив, що 2024 рік має стати часом зростання внутрішнього оборонного виробництва. Зокрема, цьогоріч держава планує виробити мільйон FPV-дронів. Також є можливість виробити понад 10 тис. ударних дронів середньої та більшої дальності.

Зауважимо, Умєров анонсував потужний план на 2024 рік.