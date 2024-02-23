У Дніпрі «Шахед» влучив в багатоповерхівку: під завалами люди

Окупанти атакували Дніпропетровську область «Шахедами»

У ніч на 23 лютого, у Дніпрі безпілотник влучив в багатоповерхівку, унаслідок чого постраждали щонайменше чотири людини. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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За даними Лисака, росіяни атакували область «Шахедами». Є влучання по багатоповерхівці у Дніпрі.

Попередньо відомо про чотирьох постраждалих. Під завалами є люди, триває пошукова операція.

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«Прохання не допомагати ворогу і не публікувати та не обговорювати у мережах зайвого», – написав голова Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, пізно ввечері 22 лютого в Одесі пролунав вибух.

Як повідомлялося, у ніч на 20 лютого оборонці збили над Дніпропетровщиною два шахеди – безпілотники приземлили у Синельниківському та Дніпровському районах.

У Дніпровському районі через падіння уламків російського дрона пошкоджені три дачних будинки та два авто. По Марганецькій громаді Нікопольського району ворог завдавав артилерійських ударів – всюди загиблі та постраждалі відсутні.

До слова, російські загарбники вранці 17 лютого атакували Нікопольський район Дніпропетровської області безпілотниками. Ворожий дрон вгатив в автомобіль із цивільними, тяжкі поранення отримали двоє людей.