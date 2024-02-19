На Брянщині неспокійно, росіяни заявили про атаку безпілотників

На місці події працюють оперативні служби РФ

Сьогодні зранку, 19 лютого, територію Брянської області атакували БпЛА. Російська влада заявила про два нібито збитих українських безпілотники. Про це повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомаов.

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«Реактивний безпілотний літальний апарат літакового типу знищено над Брянським районом силами ППО міністерства оборони РФ», – написав він.

Губернатор Брянської області заявив, що внаслідок збиття БпЛА, нібито, ніхто не постраждав. Водночас він зазначив, що на місці працюють «оперативні служби».

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Раніше повідомлялося, що у місті Клинці Брянської області РФ спалахнула потужна пожежа на нафтобазі. Росіяни заявили про нібито атаку безпілотника. Російське міністерство оборони відзвітувало, що нібито у Брянській області вночі 19 січня був знищений безпілотник.

Тим часом, у ніч на 19 лютого українська протиповітряна оборона знищила чотири безпілотники типу Shahed, які РФ запустила над Харківською областю з Бєлгорода.

Розпочалася 726-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав три ракетних та 43 авіаційних удари, здійснив 102 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури. Вночі російські окупанти атакували Україну, застосувавши 4 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено всі ворожі БпЛА.