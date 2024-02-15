Полтавщина: влада повідомила про влучання у Миргородському районі

Через обстріл виникла пожежа в складському приміщенні на площі 100 кв м

Через нічну російську атаку сталася пожежа на складі

Під час масованої ракетної атаки 15 лютого російські загарбники атакували Полтавську область, зафіксовано влучання. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

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«Вночі ворог атакував Полтавщину. Є влучання у складське приміщення у Миргородському район», – йдеться в повідомленні.

За словами чиновника, внаслідок «прильоту» сталася пожежа в складському приміщенні на площі 100 кв м.

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«На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих», – зазначив очільник ОВА.

Нагадаємо, у ніч проти 15 лютого у Харківській області пролунали вибухи. Перед цим у регіоні оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих ракетних ударів.

Сьогодні, 15 лютого, у Львові внаслідок ранкової атаки РФ зафіксовано приліт ракети в межах міста. У кількох будинках вибуховою хвилею вибило вікна, є постраждалі.

Сили та засоби протиповітряної оборони збили всі ворожі ракети, які були запущені для повітряних ударів по Києву сьогодні вранці, 15 лютого.

Триває 722-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 83 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 106 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також об’єкти критичної інфраструктури.