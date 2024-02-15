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Полтавщина: влада повідомила про влучання у Миргородському районі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Полтавщина: влада повідомила про влучання у Миргородському районі
Через обстріл виникла пожежа в складському приміщенні на площі 100 кв м
фото ілюстративне

Через нічну російську атаку сталася пожежа на складі

Під час масованої ракетної атаки 15 лютого російські загарбники атакували Полтавську область, зафіксовано влучання. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

«Вночі ворог атакував Полтавщину. Є влучання у складське приміщення у Миргородському район», – йдеться в повідомленні.

За словами чиновника, внаслідок «прильоту» сталася пожежа в складському приміщенні на площі 100 кв м.

«На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих», – зазначив очільник ОВА.

Нагадаємо, у ніч проти 15 лютого у Харківській області пролунали вибухи. Перед цим у регіоні оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих ракетних ударів.

Сьогодні, 15 лютого, у Львові внаслідок ранкової атаки РФ зафіксовано приліт ракети в межах міста. У кількох будинках вибуховою хвилею вибило вікна, є постраждалі.

Сили та засоби протиповітряної оборони збили всі ворожі ракети, які були запущені для повітряних ударів по Києву сьогодні вранці, 15 лютого.

Триває 722-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 83 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 106 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також об’єкти критичної інфраструктури.

Теги: пожежа обстріл Полтавщина

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