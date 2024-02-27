У командуванні Повітряних сил Збройних сил України заявили про загрозу ударів із застосуванням балістичних ракет

У ніч проти 27 лютого у Полтаві пролунали вибухи. Перед цим в області оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих ракетних ударів. Про це повідомляє «Суспільне».

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У командуванні Повітряних сил Збройних сил України заявили про загрозу завдання російськими окупантами ударів із застосуванням балістичних ракет.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 23 лютого ворог атакував Одещину ударними дронами. Унаслідок атаки в Одесі спалахнула пожежа в будівлі підприємства, загинула людина.

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До слова, вибухи в російському Липецьку, які пролунали уночі 24 лютого на металургійному комбінаті, були «логічними», оскільки це підприємство працює на військово-промисловий комплекс країни-агресорки.

Триває 733-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулося 79 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав одного ракетного та 58 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.