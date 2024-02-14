Ніч у Росії була гучною: окупанти заявили про атаку дронів

Оборонне відомство РФ традиційно звинуватило в атаці «київський режим»

Російське Міноборони заявило про атаку «українських» безпілотників на дві області та акваторію Чорного моря. У деяких регіонах працювала ППО. Про це пише міністерство оборони країни-агресорки.



За словами джерела в міноборони РФ, всього над територією Росії нібито перехоплено та знищено дев'ять «українських» безпілотників.

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«Дев'ять українських безпілотників перехоплено та знищено вночі: двох над Білгородською, один над Воронезькою областями та шість над Чорним морем, повідомили в МО РФ», – написали російські ЗМІ.

Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про нібито роботу ППО та одну поранену жінку.

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«Вночі у Білгороді, Білгородському районі та Валуйському окрузі оголошувалась ракетна небезпека. Спрацювала наша система ППО. На жаль, одна жінка у Валуйському окрузі отримала поранення і була доставлена до обласної лікарні. Зараз їй надається вся необхідна медична допомога», – написав Гладков.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв на ситуацію не відреагував.

Нагадаємо, 13 лютого в Анапі горіла мансарда 11-поверхового будинку. Як зазначає один з Telegram-каналів, мешканці повідомили, що у пожежників немає засобів для гасіння вогню на такій висоті.

Як повідомлялося, у ніч проти 14 лютого російські загарбники обстріляли Селидове Донецької області. Зруйновано 12 квартир в одному під'їзді, поранено двох дітей. Про це повідомляє начальник Донецької ОВВ Вадим Філашкін.

За словами начальника ОВА, російські війська цілилися у п'ятиповерхівку. Щонайменше чотири людини у Селидовому поранено внаслідок обстрілу.