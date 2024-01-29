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У Росії була гучна ніч: дрони атакували Брянщину

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Росії була гучна ніч: дрони атакували Брянщину
Вдень 28 січня безпілотник збито над територією Унецького району Брянщини
фото ілюстративне

Дрони двічі за добу атакували російську Брянщину

Міністерство оборони країни-агресорки РФ заявили, що у ніч на 29 січня російські засоби ППО знищили український БПЛА над Брянською областю.

Повідомляється, що знищено безпілотний літальний апарат літакового типу.

Удень 28 січня дрони теж атакували Брянщину, про що повідомляв губернатор області Олександр Богомаз.

«Безпілотний літальний апарат літакового типу знищено над територією Унецького району силами ППО міністерства оборони РФ. Постраждалих немає. При падінні знищеного безпілотника уламками частково пошкоджено штукатурку житлового будинку», – розповів він у Telegram.

Нагадаємо, 18 січня 2024 року БПЛА атакували «Петербурзький нафтовий термінал», а 21 січня успішно вразили термінал компанії «Новатек» у порту Усть-Луга.

Наразі Санкт-Петербург – це найдальша точка, якої досягали безпілотники ЗСУ.

Як пише Forbes, Україна тримає перевагу у війні безпілотників, що дозволило їй ефективно зірвати новий російський наступ. Видання пише, що «пташки» вражають російську техніку та скупчення особового складу. Застаріла система командування й управління в армії РФ ще більше обмежує маневри підрозділів на передовій та їхню здатність синхронізувати свої атаки.

Натомість Україна здатна точно бити по окупантах, уникаючи РЕБів. Щоб досягти цього, Україна швидко розвинула свої безпілотники шляхом швидкої інтеграції нових технологій. Два роки тому українські війська значною мірою покладалися на ТБ-2 Bayraktar; сьогодні українські військові мають у своєму арсеналі дуже різноманітний кейс безпілотників.

Теги: вибух росія безпілотник

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