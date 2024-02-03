Уночі ворог атакував Україну «Шахедами» і ракетами. ЗСУ розповіли про збиті цілі

Частину «Шахедів» ворог спрямував по об'єктах енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині

У ніч проти 3 лютого російські загарбники запустили по Україні 14 дронів-камікадзе типу «Шахед», а також атакували 2 керованими авіаційними ракетами Х-59. Силами та засобами ППО ЗСУ було ліквідовано 9 безпілотників противника. Про це інформує Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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Військові уточнили, що «Шахеди» росіяни запускали з напрямків: Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда (Крим), а авіаційні ракети - з Бєлгородської області.

«Як і минулої ночі, значну частину «Шахедів» ворог спрямував по об'єктах енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині», – йдеться у повідомленні.

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Мобільними вогневими групами було знищено 9 ворожих безпілотників. Дрони противника збивали у межах Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської, Житомирської областей.

Як повідомлялося, увечері 2 лютого у Полтавській області пролунали вибухи. Зафіксоване влучання в Миргородському районі. Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Філіп Пронін. За словами чиновника, за попередньою інформацією, внаслідок ворожої атаки постраждалих немає.

Також у ніч проти 3 лютого в Кривому Розі на Дніпропетровщині пролунали вибухи. Моніторингові канали повідомляють про роботу ППО. Перед цим Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомляло про рух «шахедів» у напрямку Кривого Рогу.

Нагадаємо, триває 710-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 77 бойових зіткнень.