На Полтавщині зіткнулись рейсовий автобус та вантажівка: є загиблі (фото)

На момент аварії в автобусі перебувало 12 пасажирів

У середу, 26 липня, поблизу села Кошманівка Полтавського району зіткнулись рейсовий автобус та вантажівка. На місці ДТП загинув водій маршрутки та постраждала пасажирка. Про це повідомили в поліції Полтавської області.

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ДТП сталась 26 липня о 13:15 на трасі Полтава-Красноград. Там зіткнулись вантажний автомобіль КРАЗ та рейсовий автобус «Дніпро-Суми». На місці трагедії загинув водій автобуса.

На Полтавщині зіткнулись автобус та вантажівка фото: Поліція Полтавської області

На момент аварії в автобусі перебувало 12 пасажирів. Одну з потерпілих госпіталізували.

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На Полтавщині зіткнулись автобус та вантажівка фото: Поліція Полтавської області

«За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчим управлінням ГУНП Полтавщини, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України», – йдеться у повідомленні.

Причину ДТП встановлює слідство.

Нагадаємо, у Києві 25 липня водій під час комендантської години на блокпосту збив двох військовослужбовців. Його взято під варту на два місяці без права внесення застави.