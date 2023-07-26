На Полтавщині зіткнулись рейсовий автобус та вантажівка: є загиблі (фото)
На момент аварії в автобусі перебувало 12 пасажирів
У середу, 26 липня, поблизу села Кошманівка Полтавського району зіткнулись рейсовий автобус та вантажівка. На місці ДТП загинув водій маршрутки та постраждала пасажирка. Про це повідомили в поліції Полтавської області.
ДТП сталась 26 липня о 13:15 на трасі Полтава-Красноград. Там зіткнулись вантажний автомобіль КРАЗ та рейсовий автобус «Дніпро-Суми». На місці трагедії загинув водій автобуса.
На момент аварії в автобусі перебувало 12 пасажирів. Одну з потерпілих госпіталізували.
«За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчим управлінням ГУНП Полтавщини, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України», – йдеться у повідомленні.
Причину ДТП встановлює слідство.
Нагадаємо, у Києві 25 липня водій під час комендантської години на блокпосту збив двох військовослужбовців. Його взято під варту на два місяці без права внесення застави.
Коментарі — 0