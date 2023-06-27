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ДТП із трьома загиблими дівчатами. Суд ухвалив рішення щодо поліцейського

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ДТП із трьома загиблими дівчатами. Суд ухвалив рішення щодо поліцейського
Винуватець аварії взятий під варту на період слідства
фото: пресслужба ДБР

Суддя задовольнив клопотання прокурора та слідчого ДБР

Сьогодні, 27 червня, Кіровський райсуд Кропивницького обрав запобіжний захід винуватцю ДТП з трьома загиблими, поліцейському Миколі Нерадьку. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Як зазначається, суддя задовольнив клопотання прокурора та слідчого ДБР про взяття під варту винуватця аварії на період слідства на 60 діб без права внесення застави. Хоча адвокат клопотав про домашній арешт.

Проте ухвалу суду першої інстанції захисник не оскаржуватиме в апеляційному суді, бо так вирішив його підзахисний. Останній визнає свою вину повністю. Наразі суд розглядає інше клопотання правоохоронців – про відсторонення Миколи Нерадька від посади. На вимогу адвоката, суддя зобов’язав ЗМІ не показувати обличчя водія.

ДТП із трьома загиблими дівчатами. Суд ухвалив рішення щодо поліцейського фото 1

Нагадаємо, аварія сталася 25 червня близько 04:30. Автомобіль, за кермом якого був нетверезий поліцейський, злетів з дороги і перекинувся. У машині було семеро пасажирів-випускників, троє 17-річних дівчат загинули. Ще четверо пасажирів отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Загалом в салоні було семеро неповнолітніх, яким поліцейський напідпитку запропонував під’їхати до місцевої гармати, де випускники Новгородки традиційно зустрічають світанок і фотографуються на згадку. Троє загиблих дівчат закінчили ліцей з золотими медалями, були переможницями олімпіад і, за словами педагогів, гордістю навчального закладу. В Новгородці вчора було оголошено день трауру за загиблими.

Теги: ДТП дороги автомобіль аварія Кіровоградщина поліція

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