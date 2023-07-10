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ДТП за участю судді Тандира: оприлюднено результати експертизи

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ДТП за участю судді Тандира: оприлюднено результати експертизи
колаж: glavcom.ua
У ніч на 26 травня позашляховик «Лексус» голови Макарівського райсуду Олексія Тандира збив нацгвардійця

Олексій Тандир, який підозрюється у скоєнні ДТП, був п'яний

Суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир, який підозрюється у скоєнні ДТП, що призвела до загибелі нацгвардійця наприкінці травня, керував авто у нетверезому стані. Це доведено висновками судово-психологічної експертизи. Про це Державне бюро розслідувань повідомило журналістам «Факти ICTV».

Зазначається, що Тандир, «маючи спеціальні юридичні знання та професійні навички, вживав заходів щодо приховування слідів алкогольного сп'яніння та унеможливлення встановлення кількості алкоголю у відібраних у нього біологічних рідинах».

Проте, слідство провело низку експертиз.

«За отриманими результатами ми можемо констатувати, що факт перебування судді Тандира в момент смертельного ДТП у стані алкогольного сп'яніння є доведеним. Зокрема, це повністю підтверджується висновками судово-психологічної експертизи», – повідомили журналістам у ДБР.

Слідство досі очікує результатів експертизи на вміст алкоголю в крові.

Нагадаємо, 26 травня у Києві близько опівночі голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир за кермом автомобіля «Лексус» скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України Вадима Бондаренка, який ніс службу на КПП при в'їзді до Києва. Нацгвардієць, який був родом із Черкащини й виховував трьох дітей, загинув.

Також суд задовольнив клопотання Київської міської прокуратури та надав дозвіл на примусове відібрання біологічних зразків у судді Олексія Тандира.

Читайте також: Суддя Тандир, алкоголь, смертельна ДТП. Запрограмована трагедія
Теги: ДТП алкоголь суддя ДБР

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