Головна Київ Новини
search button user button menu button

Смертельне ДТП на блокпосту в Києві: деталі від правоохоронців

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Смертельне ДТП на блокпосту в Києві: деталі від правоохоронців
Водій автомобіля «Volkswagen» здійснив наїзд на військовослужбовців Нацгвардії
фото: поліція Києва

Смертельна аварія сталася 25 липня 2023 року близько 00:05 у Святошинському районі столиці

Водію автомобіля «Volkswagen», який скоїв смертельну ДТП, в результаті якої один військовослужбовець загинув та ще один госпіталізований з травмами, повідомлено про підозру. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

3 фото
На весь екран
Водій автомобіля «Volkswagen» здійснив наїзд на військовослужбовців Нацгвардії
фото: поліція Києва

Як встановлено слідством, смертельна аварія сталася 25 липня 2023 року близько 00:05 у Святошинському районі столиці.

Так, водій автомобіля «Volkswagen», рухаючись по проспекту Берестейському в період дії комендантської години, здійснив наїзд на військовослужбовців Нацгвардії, які несли службу на блокпосту.

«Внаслідок ДТП один військовий від отриманих травм помер. Інший – госпіталізований у важкому стані. Крім того, водій протаранив ще один автомобіль, в якому перебував військовослужбовець. Він отримав легкі тілесні ушкодження, лікарі надали йому допомогу», – йдеться в повідомленні.

Наразі водію повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, у Києві водій під час комендантської години на блокпосту збив двох військовослужбовців.

До слова, мер столиці Віталій Кличко закликав депутатів збільшити фінансування, яке виділяє столиця на потреби військових, до 5 млрд грн у 2023 році.

Теги: ДТП Нацгвардія смерть водій автомобіль

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Журналісти потрапили під обстріл за 32 кілометри від фронту
Оператора Deutsche Welle поранило на Донбасі російськими касетними боєприпасами
22 липня, 18:30
Раніше Артем служив у президентському полку
Хвилина мовчання: згадаймо Артема Вакулінського, який ціною життя врятував побратима
18 липня, 09:00
Зеленський назвав прізвища бійців, які відзначилися на фронті
«Україна пишається вами»: Зеленський поіменно подякував воїнам
16 липня, 21:47
Андрій було 25 років
Хвилина мовчання: згадаймо Андрія Ткачука, який загинув у боях на Київщині
15 липня, 09:00
АЗС спалахнула миттєво
Пожежа на АЗС у Києві: з’явилося відео з авто, яке протаранило бензоколонку
9 липня, 20:25
Вікторія Амеліна
Атака ракет і дронів та загибель української письменниці: головне за ніч
3 липня, 07:23
Водій таксі заявив, що Харків – російськомовне місто
«Страна 404»: у Харкові таксист заявив, що «України не існує» (відео)
1 липня, 14:23
Кількість загиблих сягнула 11 осіб
Ракетний удар по Краматорську: скільки людей вбили росіяни
28 червня, 17:25
У день початку повномасштабного вторгнення, Денис разом з побратимами були одними з тих, хто першим зустрів ворога
Хвилина мовчання: згадаймо прикордонника Дениса Зубрійчука
26 червня, 09:00

Новини

Смертельне ДТП на блокпосту в Києві: деталі від правоохоронців
Смертельне ДТП на блокпосту в Києві: деталі від правоохоронців
Ялинка за 700 тис. грн. Посадовиця «Укрзалізниці» отримала підозру
Ялинка за 700 тис. грн. Посадовиця «Укрзалізниці» отримала підозру
Екстрена сесія Київради: Кличко закликав збільшити фінансування військових
Екстрена сесія Київради: Кличко закликав збільшити фінансування військових
У Києві водій на блокпосту збив двох військових, одного на смерть (фото)
У Києві водій на блокпосту збив двох військових, одного на смерть (фото)
Нічна атака на Київ: влада повідомила подробиці
Нічна атака на Київ: влада повідомила подробиці
На підступах до Києва працює ППО
На підступах до Києва працює ППО

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
100K
Німецькі військові вперше розкритикували українську армію – Bild
78K
Священники УПЦ МП звернулися до митрополита Онуфрія з несподіваним проханням
33K
Що виявили обшуки у харківській оселі Мураєва. Ексклюзивні фото
27K
Повітряна тривога в Києві та більшості областей тривала понад три години
11K
У новий сезон – з новим прем’єром. Топ-5 кандидатів
7397
Ексклюзив «Главкома». Співробітник посольства України в Індії отримає підозру за співпрацю з Росією

Новини

Знищено ракетні комплекси та засоби ППО: ЗСУ потужно вдарили по ворогу
Сьогодні, 06:42
Затримання скандального воєнкома та підозра нардепу. Головне за 24 липня
Вчора, 21:00
Окупанти примусово виселяють мешканців окупованих територій з їхніх квартир – Генштаб
Вчора, 19:21
Луценко виїхав із України, обіцяє повернутися
Вчора, 10:42
Вибухи на Одещині та «бавовна» у Москві: головне за ніч
Вчора, 07:17
ЗСУ відбили 35 атак і розгромили командний пункт окупантів – Генштаб
Вчора, 06:30

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту