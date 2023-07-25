Смертельне ДТП на блокпосту в Києві: деталі від правоохоронців

Смертельна аварія сталася 25 липня 2023 року близько 00:05 у Святошинському районі столиці

Водію автомобіля «Volkswagen», який скоїв смертельну ДТП, в результаті якої один військовослужбовець загинув та ще один госпіталізований з травмами, повідомлено про підозру. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Водій автомобіля «Volkswagen» здійснив наїзд на військовослужбовців Нацгвардії фото: поліція Києва

Як встановлено слідством, смертельна аварія сталася 25 липня 2023 року близько 00:05 у Святошинському районі столиці.

Так, водій автомобіля «Volkswagen», рухаючись по проспекту Берестейському в період дії комендантської години, здійснив наїзд на військовослужбовців Нацгвардії, які несли службу на блокпосту.

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«Внаслідок ДТП один військовий від отриманих травм помер. Інший – госпіталізований у важкому стані. Крім того, водій протаранив ще один автомобіль, в якому перебував військовослужбовець. Він отримав легкі тілесні ушкодження, лікарі надали йому допомогу», – йдеться в повідомленні.

Наразі водію повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, у Києві водій під час комендантської години на блокпосту збив двох військовослужбовців.

До слова, мер столиці Віталій Кличко закликав депутатів збільшити фінансування, яке виділяє столиця на потреби військових, до 5 млрд грн у 2023 році.