На Чернігівщині автівка потрапила під потяг: серед загиблих є дитина

Водій авто порушив правила дорожнього руху

У Чернігівській області сьогодні, 12 липня, легковий автомобіль потрапив під потяг. Попередньо, внаслідок катастрофи загинули чоловік, жінка і дитина. Ще одна дитина поранена. Про це повідомила «Укрзалізниця» у Telegram.

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Як зазначається, водій автомобіля знехтував правилами дорожнього руху. Він виїхав на залізничний переїзд попри заборонні світлові та звукові сигнали. У результаті автівка зіштовхнулася з приміським поїздом, що прямував за маршрутом Чернігів – Ніжин.

Аварія трапилась на перегоні Муравійка – Б. Олійника.

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За попередньою інформацією, внаслідок інциденту смертельно травмовано чоловіка, жінку і дитину, які їхали в автомобілі. Ще одну дитину, яка теж була в автівці, забрала «швидка».

За даними «Укрзалізниці», світлова та звукова сигналізація на переїзді працювали справно. На місці інциденту працює поліція. Через аварію можливі затримки поїздів цього напрямку.

Нагадаємо, 12 липня через аварію в селі Бродки, що недалеко від Львова, трасу засипало купою бляшанок із напоями.

Крім того, 8 липня сталася смертельна аварія на північно-східному об'їзді столиці – у Бориспільському районі Київської області. Водій легковика зіштовхнувся з вантажівкою.

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Раніше, 27 червня, у Вінниці зіштовхнулися маршрутка «Богдан» та автомобіль ГАЗ, унаслідок чого 15 осіб травмувалися.