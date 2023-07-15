ДТП на Львівщині: загинула дитина, ще двоє людей – в лікарні (фото)

Водій автомобіля «Шкода Октавія», 51-річний житель району, не впорався з керуванням та виїхав на ліве узбіччя, де зіткнувся з металевим відбійником

У п’ятницю, 14 липня, у Яворівському районі Львівської області між селами Дрогомишль і Нагачів сталася смертельна аварія, в якій загинув 10-річний хлопчик, а 19-річна дівчина і 51-річний чоловік з травмами різної важкості госпіталізовані. Про це повідомляє поліція Львівської області.

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Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 16:20, на автодорозі між селами Дрогомишль та Нагачів Яворівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Шкода Октавія», 51-річний житель району, не впорався з керуванням та виїхав на ліве узбіччя, де зіткнувся з металевим відбійником. Внаслідок ДТП неповнолітній пасажир «Шкоди», 10-річний мешканець району, від отриманих травм загинув на місці події.

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Ще одна пасажирка, 19-річна жителька району, а також водій отримали травми різної важкості та були госпіталізовані.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, 12 липня через ДТП в селі Бродки, що недалеко від Львова, трасу засипало купою бляшанок із напоями.