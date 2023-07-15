Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

ДТП на Львівщині: загинула дитина, ще двоє людей – в лікарні (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ДТП на Львівщині: загинула дитина, ще двоє людей – в лікарні (фото)
Смертельна ДТП на Львівщині
фото: Нацполіція

Водій автомобіля «Шкода Октавія», 51-річний житель району, не впорався з керуванням та виїхав на ліве узбіччя, де зіткнувся з металевим відбійником

У п’ятницю, 14 липня, у Яворівському районі Львівської області між селами Дрогомишль і Нагачів сталася смертельна аварія, в якій загинув 10-річний хлопчик, а 19-річна дівчина і 51-річний чоловік з травмами різної важкості госпіталізовані. Про це повідомляє поліція Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 16:20, на автодорозі між селами Дрогомишль та Нагачів Яворівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Шкода Октавія», 51-річний житель району, не впорався з керуванням та виїхав на ліве узбіччя, де зіткнувся з металевим відбійником. Внаслідок ДТП неповнолітній пасажир «Шкоди», 10-річний мешканець району, від отриманих травм загинув на місці події.

ДТП на Львівщині: загинула дитина, ще двоє людей – в лікарні (фото) фото 1

Ще одна пасажирка, 19-річна жителька району, а також водій отримали травми різної важкості та були госпіталізовані.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

ДТП на Львівщині: загинула дитина, ще двоє людей – в лікарні (фото) фото 2

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, 12 липня через ДТП в селі Бродки, що недалеко від Львова, трасу засипало купою бляшанок із напоями.

Теги: ДТП Львівщина смерть

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зіткнулись вантажний автомобіль «Рено Магнум» та вантажний автомобіль «ДАФ»
Трасу засипало бляшанками пива. Неподалік Львова сталася ДТП (фото)
12 липня, 17:47
колаж: glavcom.ua
ДТП за участю судді Тандира: оприлюднено результати експертизи
10 липня, 22:01
У Польщі автобус із українцями врізався у вантажівку
У Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП: є загибла та поранені
10 липня, 04:30

Кримінал

ДТП на Львівщині: загинула дитина, ще двоє людей – в лікарні (фото)
ДТП на Львівщині: загинула дитина, ще двоє людей – в лікарні (фото)
Зброя, гроші та сурогат: на Сумщині викрито підпільне виробництво алкоголю (фото, відео)
Зброя, гроші та сурогат: на Сумщині викрито підпільне виробництво алкоголю (фото, відео)
Суд арештував генерального секретаря Української асоціації футболу
Суд арештував генерального секретаря Української асоціації футболу
Україна передає Інтерполу дані про колаборантів-утікачів у Європі
Україна передає Інтерполу дані про колаборантів-утікачів у Європі
Митрополита Московської церкви посадили в СІЗО
Митрополита Московської церкви посадили в СІЗО
Колишнього правоохоронця затримано на збуті 3 кг кокаїну
Колишнього правоохоронця затримано на збуті 3 кг кокаїну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
71K
Патріарх Кирило захопив чергові українські єпархії. Онуфрій мовчить
20K
Пентагон вражений просуванням ЗСУ
13K
Усе заради піару Тіни Кароль. Мережа критикує співачку за її «подарунок» Папі Римському
3412
Масштабна повітряна тривога тривала менше години
3339
Зрадник Царьов пояснив, чому в Донецьку гребуть квартири
3076
Нардеп назвав члена українського уряду, який «своїми руками наводить ракети»

Новини

Окупанти атакують «Шахедами» і намагаються зупинити ЗСУ: де тривають важкі бої
Сьогодні, 06:42
Українська енергосистема перенавантажена через спеку та кондиціонери
Вчора, 12:52
За добу ЗСУ знищили вісім ворожих смертоносних комплексів – Генштаб
13 липня, 06:36
«Коли Україна, нарешті, стане членом НАТО?»: відомі політики і дипломати аналізують рішення Альянсу (трансляція)
12 липня, 17:59
РФ атакує Україну дронами і намагається наступати на п’ятьох напрямках – Генштаб
12 липня, 06:33
Запобігти можливим провокаціям: Пентагон посилить боротьбу з діпфейками
11 липня, 16:00

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту