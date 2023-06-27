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Обстріл Кременчука: росіяни влучили у дачний кооператив

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Обстріл Кременчука: росіяни влучили у дачний кооператив
Деталі наслідків влучання наразі уточнюються
фото ілюстративне

Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не зафіксовано

Під час ракетної атаки на Кременчук сьогодні, 27 червня, росіяни влучили у дачний кооператив. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

«Ворог атакував Полтавщину. Як і рік тому у цей день ракетами Х-22. Є влучання у Кременчуцькому районі у дачний кооператив. Попередньо без жертв», – зазначив Лунін.

Голова Полтавської ОВА також додав, що влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не зафіксовано. Деталі уточнюються.

Нагадаємо, сьогодні, 27 червня, російські загарбники вдарили у напрямку Кременчука Полтавської області ракетою Х-22. Обстріл стався у роковини удару по ТЦ «Амстор», коли загинуло 19 людей. За словами речника Повітряних сил, пуски ракет були здійснені приблизно об 11:50. Так, вони зайшли з Сумської області, летіли через Полтавську область і у Кременчуці вже пролунали вибухи.

Теги: обстріл Кременчук ворог росіяни Полтавщина

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