Віталій Шовкопляс із Полтавщини встановив рекорд Гіннеса: коментар спортсмена (фото, відео)

«Я постійно тренувався – це мій стиль життя»

15 липня полтавець Віталій Шовкопляс встановив світовий рекорд Гіннеса із підтягування на одній руці за хвилину. Спортсмен розповів «Главкому» про досягнення, початок свого шляху та карʼєру, а також поділився подробицями власного життя.

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37-річний чоловік підтягнувся на одній руці 25 разів, а це на один більше, ніж попередній рекорд Лі Цзечуань із Китая.

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Основною вимогою було чітке дотримання техніки виконання. Адже це – одна з найскладніших силових вправ з дуже високим ризиком отримання травми у разі порушення техніки виконання.

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Спортсмен у коментарі «Главкому» розповів, що був упевнений у власних силах. Його батько також був вправним у підтягуванні на одній руці, тож хист до цього передався й Віталію. Рекордсмен почав займатися спортом у 12 років, зокрема карате та боксом, але завжди фанатично ставився до вправ на перекладині та брусах.

«Мене мотивували однолітки, які випивали та курили й мали поганий вигляд. Я ж постійно тренувався – це мій стиль життя», – зауважив Віталій.

Чоловік є переможцем Кубка Світу з воркауту 2012 року, капітаном збірної України. У 2013 році встановив світовий рекордсмен з підтягування з додатковою вагою +32 кг.

Також Віталій – майстер спорту міжнародного класу, абсолютний чемпіон світу зі стрітліфтингу — дисципліни, яка охоплює силове двоборство: підтягування на перекладині та віджимання на брусах з максимальною додатковою вагою. Крім того, українець – майстер спорту міжнародного класу зі строгого підйому штанги на біцепс та майстер спорту зі станової тяги та кандидат у майстри спорту з армреслінгу на ліву та на праву руки.

Задля рекорду Гіннеса чоловік схуд на 5 кг, аби йому вдалося більше разів підтягнутися. Наразі Віталій важить 97 кг, що є доволі великим показником, адже ускладнює підтягування.

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Рекорд фіксували на березі річки у селі Ковалівка, що на Полтавщині фото з відкритих джерел

Влітку минулого року спортсмен із Полтавщини у прямому етері зміг підтягнутися на одній руці за 60 хв 273 рази, що є світовим рекордом. Однак на фіксацію не були запрошені спеціалісти, тож рекорд не задокументований. Тоді Віталію вдалося зібрати понад 100 тис. грн на потреби військовослужбовців.

Рекордсмен має дружину та маленького сина, із яким проводить чимало часу разом.

Віталій із сімʼєю фото: vitaliyshovkoplyas / instagram

Наразі чоловік працює тренером та волонтерить, а також ставить перед собою нові цілі. Віталій зізнався, що попереду ще чимало рекордів й підкреслив, що українці – дуже сильна нація.

Раніше повідомлялося, що український військовий встановив два рекорди Гіннеса (фото). Дмитро Косатий родом із Житомира.

До слова, Антоніна Самойлова стала першою українкою, яка двічі піднялася на Еверест (фото). Альпіністка сподівалася стати 10 жінкою у світі, яка піднялася на Еверест «без кисню», але під час експедиції захворіла, і подальший рух «без кисню» був небезпечний для життя.