Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Віталій Шовкопляс із Полтавщини встановив рекорд Гіннеса: коментар спортсмена (фото, відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Віталій Шовкопляс із Полтавщини встановив рекорд Гіннеса: коментар спортсмена (фото, відео)
37-річний Віталій підтягнувся на одній руці 25 разів
фото з відкритих джерел

«Я постійно тренувався – це мій стиль життя»

15 липня полтавець Віталій Шовкопляс встановив світовий рекорд Гіннеса із підтягування на одній руці за хвилину. Спортсмен розповів «Главкому» про досягнення, початок свого шляху та карʼєру, а також поділився подробицями власного життя.

37-річний чоловік підтягнувся на одній руці 25 разів, а це на один більше, ніж попередній рекорд Лі Цзечуань із Китая.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Vitaliy Shovkoplyas (@vitaliyshovkoplyas)

Основною вимогою було чітке дотримання техніки виконання. Адже це – одна з найскладніших силових вправ з дуже високим ризиком отримання травми у разі порушення техніки виконання.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Vitaliy Shovkoplyas (@vitaliyshovkoplyas)

Спортсмен у коментарі «Главкому» розповів, що був упевнений у власних силах. Його батько також був вправним у підтягуванні на одній руці, тож хист до цього передався й Віталію. Рекордсмен почав займатися спортом у 12 років, зокрема карате та боксом, але завжди фанатично ставився до вправ на перекладині та брусах.

«Мене мотивували однолітки, які випивали та курили й мали поганий вигляд. Я ж постійно тренувався – це мій стиль життя», – зауважив Віталій.

Чоловік є переможцем Кубка Світу з воркауту 2012 року, капітаном збірної України. У 2013 році встановив світовий рекордсмен з підтягування з додатковою вагою +32 кг.

Також Віталій – майстер спорту міжнародного класу, абсолютний чемпіон світу зі стрітліфтингу — дисципліни, яка охоплює силове двоборство: підтягування на перекладині та віджимання на брусах з максимальною додатковою вагою. Крім того, українець – майстер спорту міжнародного класу зі строгого підйому штанги на біцепс та майстер спорту зі станової тяги та кандидат у майстри спорту з армреслінгу на ліву та на праву руки.

Задля рекорду Гіннеса чоловік схуд на 5 кг, аби йому вдалося більше разів підтягнутися. Наразі Віталій важить 97 кг, що є доволі великим показником, адже ускладнює підтягування.

Рекорд фіксували на березі річки у селі Ковалівка, що на Полтавщині
Рекорд фіксували на березі річки у селі Ковалівка, що на Полтавщині
фото з відкритих джерел

Влітку минулого року спортсмен із Полтавщини у прямому етері зміг підтягнутися на одній руці за 60 хв 273 рази, що є світовим рекордом. Однак на фіксацію не були запрошені спеціалісти, тож рекорд не задокументований. Тоді Віталію вдалося зібрати понад 100 тис. грн на потреби військовослужбовців.

Рекордсмен має дружину та маленького сина, із яким проводить чимало часу разом.

Віталій із сімʼєю
Віталій із сімʼєю
фото: vitaliyshovkoplyas / instagram

Наразі чоловік працює тренером та волонтерить, а також ставить перед собою нові цілі. Віталій зізнався, що попереду ще чимало рекордів й підкреслив, що українці – дуже сильна нація.

Раніше повідомлялося, що український військовий встановив два рекорди Гіннеса (фото). Дмитро Косатий родом із Житомира. 

До слова, Антоніна Самойлова стала першою українкою, яка двічі піднялася на Еверест (фото). Альпіністка сподівалася стати 10 жінкою у світі, яка піднялася на Еверест «без кисню», але під час експедиції захворіла, і подальший рух «без кисню» був небезпечний для життя.

Читайте також: Познайомилися ще в Другу світову: українське подружжя живе в шлюбі рекордні 75 років
Теги: Книга рекордов Гиннесса Полтавщина рекорд спорт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кейт Міддлтон засвітилася в спортивній формі на корті
Кейт Міддлтон зіграла в теніс із чемпіоном світу (відео)
25 червня, 22:08
Член комісії атлетів НОК Владислав Гераскевич: Я підняв питання ймовірної співпраці Бубки (на фото) з терористами ДНР, тепер мене хочуть покарати
«Де тобі на*рав Бубка». Як гучне журналістське розслідування посварило українських спортсменів скандал
Вчора, 13:55
Іспанська команда за підсумками серії пенальті обіграла Хорватію
Визначився переможець Ліги націй УЄФА
19 червня, 00:55
Решту «Шахеда» направили на експертизу
На Полтавщині знешкоджено «Шахед», який не долетів до цілі через брак палива
21 червня, 13:25
Число 88 в італійців асоціюється з вітанням на адресу Адольфа Гітлера
Італія заборонила футболістам грати під номером 88
28 червня, 08:21
На Кременчук випустив ракети російський бомбардувальник Ту-22м3
Росіяни атакували Кременчук: стали відомі нові деталі
27 червня, 12:59
Національна збірна команда України виборола 41 медаль
Європейські ігри: Україна посіла третє місце в медальному заліку
3 липня, 07:36
Вірменська спортсменка завдала удару в обличчя Семиховій, коли остання простягла руку для рукостискання
Вірменська каратистка вдарила азербайджанку через поразку на змаганнях
4 липня, 15:34
Російський боксер підтримує повномасштабне вторгнення РФ в Україну
Дворазовий чемпіон світу з боксу підтримує в соцмережах російську агресію
4 липня, 20:11

Новини

Віталій Шовкопляс із Полтавщини встановив рекорд Гіннеса: коментар спортсмена (фото, відео)
Віталій Шовкопляс із Полтавщини встановив рекорд Гіннеса: коментар спортсмена (фото, відео)
«Медіа брешуть». Як комісія атлетів НОК обговорювала ймовірну співпрацю фірми Бубки з окупантами
«Медіа брешуть». Як комісія атлетів НОК обговорювала ймовірну співпрацю фірми Бубки з окупантами
Українець опинився в топі найшвидших футболістів за підсумками сезону Ліги чемпіонів
Українець опинився в топі найшвидших футболістів за підсумками сезону Ліги чемпіонів
Мессі офіційно став гравцем «Інтер Маямі»
Мессі офіційно став гравцем «Інтер Маямі»
Тріумф України на Вімблдоні: який гонорар отримала Людмила Кіченок
Тріумф України на Вімблдоні: який гонорар отримала Людмила Кіченок
Стала відома переможниця Вімблдона
Стала відома переможниця Вімблдона

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
93K
Скільки росіян звернулися із проханням взяти їх у полон. Речник «Хочу жити» назвав число
29K
Пенсіонерка з України підняла на вуха аеропорт у Польщі
25K
Окупант скаржиться на гори трупів біля Антонівського мосту (перехоплення)
23K
Під Бахмутом ЗСУ взяли у полон окупанта, який заснув на посту (відео)
15K
У російському командуванні назріває криза. ISW передбачив зміну ситуації на фронті
13K
Путін відреагував на пошкодження Кримського мосту

Новини

Прикордонники отримали цілий автопарк від фонду MK Foundation (фото)
Вчора, 11:17
Окупанти атакують «Шахедами» і намагаються зупинити ЗСУ: де тривають важкі бої
15 липня, 06:42
Українська енергосистема перенавантажена через спеку та кондиціонери
14 липня, 12:52
За добу ЗСУ знищили вісім ворожих смертоносних комплексів – Генштаб
13 липня, 06:36
«Коли Україна, нарешті, стане членом НАТО?»: відомі політики і дипломати аналізують рішення Альянсу (трансляція)
12 липня, 17:59
РФ атакує Україну дронами і намагається наступати на п’ятьох напрямках – Генштаб
12 липня, 06:33

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту