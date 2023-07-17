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«Наркотична» ДТП. Ексдепутатка Київради Ар’єва піде під суд

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Наркотична» ДТП. Ексдепутатка Київради Ар’єва піде під суд
Ярина Ар'єва на своїй сторінці у соцмережі написала, що провину визнає, але заперечує стан наркотичного сп'яніння
фото: vechirniy.kyiv

Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно ексдепутатки Київської міської ради Ярини Ар'євої за фактом вчинення ДТП з тяжкими наслідками у стані наркотичного сп’яніння (ч. 2 ст. 286-1 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури

Як зазначається, 27 листопада 2022 року підозрювана, керуючи автомобілем марки Volkswagen Polo збила на переході жінку-пішохода, заподіявши їй тяжкі тілесні ушкодження. За версією прокуратури, під час кермування дівчина перебувала у стані наркотичного сп'яніння.

«За висновками експертів, причиною виникнення дорожньо-транспортної пригоди є порушення підозрюваною вимог ПДР, що знаходяться у прямому причинному зв'язку з виникненням даної ДТП та її наслідками. Відносно підозрюваної застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з електронним засобом контролю», – йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років.

Сама Ярина Ар'єва на своїй сторінці у соцмережі написала, що провину визнає, але заперечує стан наркотичного сп'яніння. Вона наполягає, що автопригода сталась під час блекауту на неосвітленій вулиці, а сама вона їхала на невеликій швидкості. Також вона висловила обурення через посилення запобіжного заходу, адже жодного разу не порушила попереднього запобіжного заходу.

Нагадаємо, за процесуального керівництва столичної прокуратури повідомлено про підозру громадянці України, депутату Київської міської ради Ярині Ар’євій, у вчиненні ДТП з тяжкими наслідками у стані наркотичного сп'яніння.

У червні депутатка Київської міської ради Ярина Ар’єва заявила, що складає мандат.

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Теги: ДТП Київрада суд депутат

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