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Масштабна ДТП у Вінниці: зіткнулися автобус і вантажівка (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Масштабна ДТП у Вінниці: зіткнулися автобус і вантажівка (фото)
67-річний водій автобуса «Богдан» допустив зіткнення з автомобілем ГАЗ, який знаходився біля правого краю дороги
фото: Вінницька поліція

15 людей отримали травми унаслідок аварії

27 червня у Вінниці зіштовхнулися маршрутка «Богдан» та автомобіль ГАЗ, унаслідок чого 15 осіб травмувалися. Про це повідомляє поліція Вінницької області.

«Аварія сталась близько 10.00 години поблизу перехрестя вулиць Немирівське шосе та Незалежності у м. Вінниця. За попередньою інформацією слідства, 67-річний водій автобуса «Богдан» допустив зіткнення з автомобілем ГАЗ, який знаходився біля правого краю дороги», – повідомили правоохоронці.

Масштабна ДТП у Вінниці: зіткнулися автобус і вантажівка (фото) фото 1
У Вінниці приміський автобус потрапив у ДТП
У Вінниці приміський автобус потрапив у ДТП
фото: Вінницька поліція

Станом на 13.00 14 пасажирів автобусу звернулись за допомогою до медиків. Також травми отримав 64-річний водій ГАЗу.

Кров водіїв перевірять за допомогою токсикологічної експертизи. Зразки вже відібрали.

Правоохоронці відкрили справу за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі.

Нагадаємо, 25 червня близько 04:30 трапилася масштабна аварія на Кіровоградщині. Автомобіль, за кермом якого був нетверезий поліцейський, злетів з дороги і перекинувся. У машині було семеро пасажирів-випускників, троє 17-річних дівчат загинули. Ще четверо пасажирів отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Загалом в салоні було семеро неповнолітніх, яким поліцейський напідпитку запропонував під’їхати до місцевої гармати, де випускники Новгородки традиційно зустрічають світанок і фотографуються на згадку. Троє загиблих дівчат закінчили ліцей з золотими медалями, були переможницями олімпіад і, за словами педагогів, гордістю навчального закладу. В Новгородці вчора було оголошено день трауру за загиблими.

Суд ухвалив рішення щодо поліцейського. Як зазначається, суддя задовольнив клопотання прокурора та слідчого ДБР про взяття під варту винуватця аварії на період слідства на 60 діб без права внесення застави. Хоча адвокат клопотав про домашній арешт.

Теги: Вінниця аварія ДТП

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