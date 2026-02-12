Головна Країна Події в Україні
На Прикарпатті посадовці Укрзалізниці та ДСНС торгували посадами

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
На Прикарпатті посадовці Укрзалізниці та ДСНС торгували посадами
фото: Офіс генерального прокурора

Посадовця ДСНС затримали під час передачі другого траншу неправомірної вигоди у розмірі $2 500

На Івано-Франківщині правоохоронці ліквідували чергову схему незаконного збагачення на темі мобілізації. Службовці регіонального відділення «Укрзалізниці» та високопосадовець ДСНС налагодили бізнес із продажу посад, які гарантували працівникам отримання броні від призову. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Слідство встановило, що заступник начальника одного з управлінь ГУ ДСНС в області діяв у змові зі службовцями регіонального відділення «Укрзалізниці» (УЗ). Разом вони пропонували військовозобов'язаним працевлаштування на посаду «машиніста бульдозера».

Свою допомогу в отриманні посади та подальшого бронювання зловмисники оцінили у $5 000. Гроші передавалися частинами – перша половина перед оформленням документів, решта – після фактичного отримання підтвердження про бронь.

Посадовця ДСНС затримали під час передачі другого траншу неправомірної вигоди у розмірі $2 500.

Під час серії обшуків за місцями проживання та в офісах фігурантів правоохоронці вилучили:

  • готівкові кошти;
  • документацію, що стосується працевлаштування;
  • інші речові докази, що підтверджують системний характер незаконної діяльності.

Посадовцю ДСНС уже повідомлено про підозру за фактом пособництва та одержання неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України). Суд обрав підозрюваному тримання під вартою, проте залишив можливість внесення застави. Стаття передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Буковині колишньому посадовцю газової компанії «Чернівцігаз» висунуть обвинувачення у відмиванні грошей, сумою понад 7 млн грн.

