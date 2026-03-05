Сили оборони повідомили про підготовку росіян до наступу на Покровському напрямку

Росіяни намагаються тиснути на Сили оборони і надалі просуватися у центральну частину Гришиного

Росіяни планують посилення наступу на початку весни

У районі Покровсько-Мирноградської агломерації ситуація залишається складною. Фіксуються ознаки підготовки окупантів до активізації наступальних дій із залученням накопичених резервів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на угруповання військ «Схід».

Зазначається, що ворог нарощує кількість авіаударів та застосування інших вогневих засобів.

Водночас 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ додав, що росіяни планують посилення наступу на початку весни. Останні декілька місяців окупанти здійснювали накопичення ресурсів для подальшого застосування.

«Наразі ворог сконцентрував найбільші зусилля задля просування у бік Гришиного, що на північний захід від Покровська. Тривають бої у східній частині населеного пункту. Противник намагається тиснути на українських оборонців та надалі просуватися у центральну частину Гришиного, одночасно штурмуючи його з півночі та півдня. Також ворог не полишає спроб повністю оволодіти Покровськом та Мирноградом. Однак українські військові утримують визначені позиції на північних околицях обох населених пунктів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Кремль розглядає можливість подальшого наступу на півдні України, зокрема з наміром просуватися вглиб території та захопити Одеську область. Водночас аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають такі плани малореалістичними.