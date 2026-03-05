Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 5 березня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 5 березня 2026 року
Нині триває 1471-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Лиманському напрямку противник атакував три рази

За минулу добу відбулося 118 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник завдав трьох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, 85 авіаційних ударів, скинув 238 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9054 дрони-камікадзе та здійснив 3407 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 61 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Олександроград, Гаврилівка, Коломийці, Писанці, Воздвижівка, Гірке, Рівне, Гуляйпільське, Чарівне, Копані, Світла Долина.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три пункти управління, вісім районів зосередження живої сили та три артилерійські системи.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 5 березня 2026 року фото 1

Минулої доби противник здійснив 124 обстріли, з яких чотири – із застосуванням РСЗВ. Також завдав чотирьох авіаударів із застосуванням 11 КАБ. Протягом доби зафіксовано два боєзіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 березня 2026 року фото 2

Ворог один раз намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі населеного пункту Графське.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 березня 2026 року фото 3

Ворог тричі атакував у районах Піщаного, Курилівки та Ківшарівки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 березня 2026 року фото 4

Противник атакував три рази. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Дробишеве, Зарічне та Ставки.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 березня 2026 року фото 5

Протягом вчорашньої доби захисники зупинили шість спроб окупантів просунутися вперед у районах Дронівки, Рай-Олександрівки, Різниківки та Ямполя.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 березня 2026 року фото 6

Окупанти атакували в бік Оріхово–Василівки, Бондарного та Миколаївки.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 березня 2026 року фото 7

Ворог здійснив 15 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Щербинівки, Іллінівки, Русиного Яру та Софіївки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 березня 2026 року фото 8

Українські захисники зупинили 22 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Гришине, Удачне, Муравка, Молодецьке та у бік Червоного Лиману.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 березня 2026 року фото 9

Противник атакував сім разів у районах Іванівки, Андріївки–Клевцового, Новогригорівки, Зеленого Гаю, Красногірського, Злагоди та Тернового.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 березня 2026 року фото 10

Окупанти атакували двічі – в районах Антонівського моста та острова Білогрудий.

Нагадаємо, триває 1471-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: фронт Генштаб війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як-130 – російський навчально-бойовий літак, призначений для підготовки пілотів сучасних винищувачів і виконання бойових завдань
Ізраїльський F-35 вперше збив літак російського виробництва над Тегераном
Вчора, 11:35
За даними Пентагону, за межами США розташовано до 800 американських баз
Пентагон оголосив найвищий рівень готовності для всіх військових баз США
2 березня, 16:36
Речник міністерства закордонних справ Ірану заявив, що зіткнення з американо-ізраїльськими загрозами не залишає країні іншого вибору, окрім військової відплати
Іран заявляє, що «не має іншого вибору», окрім як чинити опір
2 березня, 15:22
Повномасштабна. Три головні глобальні міфи, які зруйнувала наша війна
Повномасштабна. Три головні глобальні міфи, які зруйнувала наша війна Тема дня
23 лютого, 22:00
З словами Каллас, середині ЄС досі тривають складні дискусії щодо наповнення нового пакету обмежень
ЄС не встигне узгодити 20-й пакет санкцій проти РФ до річниці вторгнення – Каллас
23 лютого, 11:22
Війна з Росією почалася не в Криму – вона почалася 18 лютого на Інститутській
Війна з Росією почалася не в Криму – вона почалася 18 лютого на Інститутській
19 лютого, 15:54
Окупація Донбасу. Путін вперся в стіну
Окупація Донбасу. Путін вперся в стіну
16 лютого, 09:02
Тенденція до зменшення чисельності населення в Україні триває з 1993 року
Демограф озвучив темпи скорочення населення України
15 лютого, 18:15
СБУ затримала ворожого агента, який «зливав» персональні дані воїнів Сил оборони
Працівник банку передавав росіянам персональні дані воїнів Сил оборони: що йому загрожує (фото)
9 лютого, 11:29

Події в Україні

На Закарпатській області оголошено червоний рівень небезпеки
На Закарпатській області оголошено червоний рівень небезпеки
Карта бойових дій в Україні станом на 5 березня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 5 березня 2026 року
Втрати ворога станом на 5 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 5 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Як будуть вимикати світло 5 березня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 5 березня 2026 року? Дані «Укренерго»
Сили оборони повідомили про підготовку росіян до наступу на Покровському напрямку
Сили оборони повідомили про підготовку росіян до наступу на Покровському напрямку
«Укрзалізниця» скасувала деякі рейси потягів: список
«Укрзалізниця» скасувала деякі рейси потягів: список

Новини

Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
Вчора, 21:00
«Буковина» сенсаційно переграла ЛНЗ у чвертьфіналі Кубка України
Вчора, 18:32
Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
3 березня, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
3 березня, 19:59
В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
3 березня, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
2 березня, 22:17

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua