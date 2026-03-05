Карта бойових дій в Україні станом на 5 березня 2026 року

На Лиманському напрямку противник атакував три рази

За минулу добу відбулося 118 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Учора противник завдав трьох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, 85 авіаційних ударів, скинув 238 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9054 дрони-камікадзе та здійснив 3407 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 61 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Олександроград, Гаврилівка, Коломийці, Писанці, Воздвижівка, Гірке, Рівне, Гуляйпільське, Чарівне, Копані, Світла Долина.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три пункти управління, вісім районів зосередження живої сили та три артилерійські системи.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби противник здійснив 124 обстріли, з яких чотири – із застосуванням РСЗВ. Також завдав чотирьох авіаударів із застосуванням 11 КАБ. Протягом доби зафіксовано два боєзіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог один раз намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі населеного пункту Графське.

На Куп’янському напрямку

Ворог тричі атакував у районах Піщаного, Курилівки та Ківшарівки.

На Лиманському напрямку

Противник атакував три рази. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Дробишеве, Зарічне та Ставки.

На Слов’янському напрямку

Протягом вчорашньої доби захисники зупинили шість спроб окупантів просунутися вперед у районах Дронівки, Рай-Олександрівки, Різниківки та Ямполя.

На Краматорському напрямку

Окупанти атакували в бік Оріхово–Василівки, Бондарного та Миколаївки.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 15 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Щербинівки, Іллінівки, Русиного Яру та Софіївки.

На Покровському напрямку

Українські захисники зупинили 22 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Гришине, Удачне, Муравка, Молодецьке та у бік Червоного Лиману.

На Олександрівському напрямку

Противник атакував сім разів у районах Іванівки, Андріївки–Клевцового, Новогригорівки, Зеленого Гаю, Красногірського, Злагоди та Тернового.

На Придніпровському напрямку

Окупанти атакували двічі – в районах Антонівського моста та острова Білогрудий.

