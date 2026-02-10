Головна Країна Кримінал
Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
На Буковині прокуратура інкримінує експосадовцю «Чернівцігаз» відмивання понад 7 млн грн
Фігуранту повідомили підозру у ще одному факті відмивання коштів
Посадовець витрачав привласнені кошти в казино

На Буковині колишньому посадовцю газової компанії «Чернівцігаз» висунуть обвинувачення у відмиванні грошей, сумою понад 7 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генпрокурора.

На посаді керівника групи заробітної плати в АТ «Чернівцігаз» фігурант користувався доступом до бухгалтерських програм та системи «Клієнт-банк» у власних цілях. Посадовець вносив недостовірні дані до документів та завищував суми нарахувань. Надлишок він перераховував на свої банківські рахунки.

З січня 2022 року по вересень 2024 року чоловік привласнив 6 млн грн. Ці кошти він перераховував на власні рахунки, як заробітну плату, премії, відпускні та лікарняні.

Також фігуранту повідомили підозру у ще одному факті відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом. Посадовець за ідентичною схемою перерахував собі ще 1,3 млн грн. Ці гроші чоловік витрачав у казино та букмекерських компаніях. «Наразі кримінальне провадження за цими фактами перебуває на розгляді суду», – повідомили в офісі Генерального прокурора.

Нагадаємо, що в Мукачево під час отримання хабаря за незаконний перетин військовозобов'язаних за кордон затримали начальника Держприкордонслужби (ДПСУ) відділу «Мукачево». Майор ДПСУ Артем Ратушняк мав отримати за пропуск через КПП трьох військовозобов'язаних без військово-облікових документів 26 тис. грн, однак його затримали працівники внутрішньої безпеки Держприкордонслужби спільно з ДБР.

Також повідомлялося, що правоохоронці викрили схему відмивання 570 млн грн із оборонних контрактів.  Загальна сума фінансових операцій, що мають ознаки відмивання, перевищує 570 млн грн. За даними слідства, у 2023–2024 роках посадові особи одного з оборонних підприємств діяли у змові з організаторами так званого «конвертаційного центру». Вони підробляли фінансово-господарські документи і створили механізм виведення та обготівкування бюджетних коштів, сплачених державою за оборонні замовлення. 

