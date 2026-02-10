На Буковині прокуратура інкримінує експосадовцю «Чернівцігаз» відмивання понад 7 млн грн

Посадовець витрачав привласнені кошти в казино

На Буковині колишньому посадовцю газової компанії «Чернівцігаз» висунуть обвинувачення у відмиванні грошей, сумою понад 7 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генпрокурора.

На посаді керівника групи заробітної плати в АТ «Чернівцігаз» фігурант користувався доступом до бухгалтерських програм та системи «Клієнт-банк» у власних цілях. Посадовець вносив недостовірні дані до документів та завищував суми нарахувань. Надлишок він перераховував на свої банківські рахунки.

З січня 2022 року по вересень 2024 року чоловік привласнив 6 млн грн. Ці кошти він перераховував на власні рахунки, як заробітну плату, премії, відпускні та лікарняні.

Також фігуранту повідомили підозру у ще одному факті відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом. Посадовець за ідентичною схемою перерахував собі ще 1,3 млн грн. Ці гроші чоловік витрачав у казино та букмекерських компаніях. «Наразі кримінальне провадження за цими фактами перебуває на розгляді суду», – повідомили в офісі Генерального прокурора.

