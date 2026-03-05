Головна Країна Події в Україні
На Закарпатській області оголошено червоний рівень небезпеки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
фото: glavcom.ua

Синоптики попередили про сніголавинну небезпеку

Сьогодні, 5 березня, на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

«5 березня, у зв’язку з відлигою, на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека – третій (червоний, – «Главком») рівень», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, в Україні погоду зумовлюватиме поле підвищеного тиску, тому опадів не очікується, лише на сході, вдень і на північному сході прогнозуємо невеликий сніг та дощ. Вночі у північних, Полтавській та Харківській областях на дорогах місцями ожеледиця.

До слова, в Україні з 9 березня у більшості областей очікується відчутне похолодання. Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що винятком можуть стати лише західні регіони, де температура залишатиметься дещо вищою.

Як повідомлялося, про те, чи справді нинішні морози можна назвати аномальними, які прогнози найточніші і мають практичну цінність, «Главком» поговорив із синоптикинею Наталією Діденко.

прогноз погоди Закарпаття Укргідрометцентр

