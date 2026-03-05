На Закарпатській області оголошено червоний рівень небезпеки

Синоптики попередили про сніголавинну небезпеку

Сьогодні, 5 березня, на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

«5 березня, у зв’язку з відлигою, на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека – третій (червоний, – «Главком») рівень», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, в Україні погоду зумовлюватиме поле підвищеного тиску, тому опадів не очікується, лише на сході, вдень і на північному сході прогнозуємо невеликий сніг та дощ. Вночі у північних, Полтавській та Харківській областях на дорогах місцями ожеледиця.

До слова, в Україні з 9 березня у більшості областей очікується відчутне похолодання. Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що винятком можуть стати лише західні регіони, де температура залишатиметься дещо вищою.

