ТЦК прийшов за суддею, а він поскаржився генпрокурору

Суддя Лев Медведик заявив про тиск напередодні розгляду резонансної справи

Суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області Лев Медведик повідомив Вищу раду правосуддя та генерального прокурора про втручання в його діяльність, пов’язане з діями територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву судді до ВРП.

Там було зазначено, що Лев Медведик розглядає резонансну для громади справу про скасування адміністративного стягнення, до якої прикута увага мешканців міста. За словами Медведика, напередодні судового засідання йому зателефонував невідомий, який представився начальником ТЦК, та запропонував зустрітися для уточнення особистих даних. Суддя відповів, що ці дані вже неодноразово передавалися через керівника апарату суду.

Після відмови співрозмовник, за його словами, пригрозив направити до нього додому оперативну групу. Наступного дня працівник ТЦК прийшов до суду, однак до іншого приміщення, де залишив для судді оповіщення про виклик для проходження медичного огляду та уточнення військово-облікових даних.

Крім того, 21 січня Дрогобицький ТЦК та СП повідомив поліцію, що суддя нібито порушив законодавство про мобілізацію і його слід доставити до ТЦК як особу, що вчинила адміністративне правопорушення. Водночас у заяві наголошується, що, згідно із законом, судді не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Медведик вбачає у цих діях завуальований тиск у зв’язку з розглядом чутливої справи.

22 січня він не з’явився до ТЦК, оскільки в цей час розглядав кримінальну справу про крадіжку. У заяві зазначається, що через відключення електроенергії кожна хвилина робочого часу використовується для здійснення правосуддя. Через заступника керівника апарату суду Медведик передав до ТЦК та СП свої документи для уточнення особистих даних, однак там, за його словами, відмовилися їх приймати.

До слова, у Києві правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у створенні схеми незаконного «вирішення питань» із державними органами за грошову винагороду. За даними слідства, він обіцяв допомогти військовозобов’язаному уникнути мобілізації та вплинути на ухвалення судового рішення.