«Укрзалізниця» скасувала деякі рейси потягів: список

Наталія Порощук
Наталія Порощук
На Дніпропетровщині обмеженим маршрутом курсуватимуть потяги
фото: «Укрзалізниця» (ілюстративне)

Поїзд №6812 прямуватиме за маршрутом Мохнач – Харків-Левада

Сьогодні, 5 березня, низка приміських рейсів Харківщини тимчасово не курсуватимуть, альтернативні рейси залишаються. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Скасовано такі потяги:

  • №6134 Мерчик (05:08) – Харків-Пас. Альтернатива №6136 Мерчик (06:14) – Харків-Пас.
  • №6303 Харків-Пас.(06:40) – Мерчик. Альтернатива №6307 Харків-Пас. (07:35) – Мерчик.
  • №6304 Мерчик (08:29) – Люботин. Альтернатива №6222 Мерчик (09:32) – Люботин.

Також поїзд №6812 прямуватиме за маршрутом Мохнач – Харків-Левада (замість Чугуїв – Харків-Левада).

Зокрема, через військову агресію цієї доби, 5 березня, на Дніпропетровщині обмеженим маршрутом курсуватимуть:

  • №6005 Дніпро-Головний – Верхньодніпровськ (замість Дніпро-Головний – П'ятихатки-Стик.);
  • №6010 Верхньодніпровськ – Дніпро-Головний (замість П'ятихатки – Дніпро-Головний).

Нагадаємо, «Укрзалізниця» посилює залізничне сполучення на тлі негоди та енергетичних викликів в Одеській області. Тепер поїзд №54/53 Одеса – Дніпро курсуватиме щоденно.

До слова, Кабмін виділив Міністерству розвитку громад та територій 16 млрд гривень для фінансування у 2026 році держзамовлення на здійснення залізничних пасажирських перевезень у внутрішньому сполученні.

Теги: Укрзалізниця потяг Харківщина Дніпропетровщина

