«Укрзалізниця» скасувала деякі рейси потягів: список
Поїзд №6812 прямуватиме за маршрутом Мохнач – Харків-Левада
Сьогодні, 5 березня, низка приміських рейсів Харківщини тимчасово не курсуватимуть, альтернативні рейси залишаються. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».
Скасовано такі потяги:
- №6134 Мерчик (05:08) – Харків-Пас. Альтернатива №6136 Мерчик (06:14) – Харків-Пас.
- №6303 Харків-Пас.(06:40) – Мерчик. Альтернатива №6307 Харків-Пас. (07:35) – Мерчик.
- №6304 Мерчик (08:29) – Люботин. Альтернатива №6222 Мерчик (09:32) – Люботин.
Також поїзд №6812 прямуватиме за маршрутом Мохнач – Харків-Левада (замість Чугуїв – Харків-Левада).
Зокрема, через військову агресію цієї доби, 5 березня, на Дніпропетровщині обмеженим маршрутом курсуватимуть:
- №6005 Дніпро-Головний – Верхньодніпровськ (замість Дніпро-Головний – П'ятихатки-Стик.);
- №6010 Верхньодніпровськ – Дніпро-Головний (замість П'ятихатки – Дніпро-Головний).
Нагадаємо, «Укрзалізниця» посилює залізничне сполучення на тлі негоди та енергетичних викликів в Одеській області. Тепер поїзд №54/53 Одеса – Дніпро курсуватиме щоденно.
До слова, Кабмін виділив Міністерству розвитку громад та територій 16 млрд гривень для фінансування у 2026 році держзамовлення на здійснення залізничних пасажирських перевезень у внутрішньому сполученні.
Коментарі — 0