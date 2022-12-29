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Атака на Київ: влада повідомила про постраждалих (оновлено)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Атака на Київ: влада повідомила про постраждалих (оновлено)
Сили ППО збили ворожі ракети над Києвом
Главком

Постраждалим надана перша медична допомога

Внаслідок падіння уламків ракети постраждали троє людей в Дарницькому районі. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

«На даний момент троє постраждалих у Києві. В тому числі – 14-річна дівчинка», – йдеться в повідомленні.

Постраждалим надана перша медична допомога. Деталі уточнюються.

«Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи», – зазначив мер Києва Віталій Кличко.

Станом на 10 годину ранку повітряна тривога оголошена у всіх областях України, крім тимчасово окупованого Криму.

Моніторингові телеграм-канали повідомляють, що зараз у повітрі 13 ворожих стратегічних бомбардувальників типу «ТУ», які є носіями крилатих ракет.

Радник Офісу президента Олексій Арестович повідомляє, що очікуються понад 100 ракет у декілька хвиль. 

До слова, триває 309-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Андріївка, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка та Побєда на Донеччині.

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Теги: окупанти Україна росія війна Київ

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