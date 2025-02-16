Медична допомога чоловікам не знадобилась

Сьогодні, 16 лютого, на річці Дніпро в Каневі від берега відкололася крижина з трьома рибалками. Про це повідомляє ДСНС.

На річці Дніпро від берега відкололася крижина з трьома рибалками. На щастя, рятувальники оперативно прибули на місце та за допомогою човна доставили чоловіків на берег.

Медична допомога врятованим не знадобилась.

Правила безпеки:

заборонено виходити на лід, товщина і міцність якого вам невідомі;

заборонено спускатися на лижах, санчатах тощо з крутого берега на неперевірений на міцність та товщину лід;

заборонено збиратися на кризі великими групами в одному місці;

не можна виходити на лід у місці з’єднання річок та у випадку швидкої течії річки у цьому місці;

виходити на лід можна тільки за стійкої морозної погоди та переходити водойми потрібно в спеціально позначених і обладнаних для цього місцях;

якщо хтось провалився під лід на ваших очах, надавати допомогу слід лише тоді, коли ви впевнені у власній безпеці та силі. Якщо ні, треба кликати на допомогу інших людей або телефонувати до служб порятунку –102 та 101.

Раніше ми писали, що 15 лютого в Одеській області в селі Корсунці під кригу провалилось троє дітей. Врятувати їх не вдалося. Про це повідомляє ДСНС.

За попередньою інформацію, двоє 15-річних хлопців та один 14-річний вийшли на середину ставку та вирішили випробувати лід на міцність. Він не витримав та діти опинилися у крижаній воді.

Також у Дніпропетровській області у місті Самар двоє 15-річних підлітків провалилися під лід. Хлопців вдалося врятувати. Про це повідомляє Самарівський районний відділ поліції.

14 лютого на річці поруч з міським парком під лід провалилися двоє підлітків. За словами свідків, один із хлопців ігнорував зауваження перехожих і вийшов на кригу, яка виявилася надто тонкою, та він провалився. Його друг спробував допомогти і теж опинився у воді. Їх врятували небайдужі люди.