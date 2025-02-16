Рятувальники зняли з крижини, яка дрейфувала Дніпром, трьох людей
Відстань до берега була близько 200 метрів
На Черкащині рятувальники зняли трьох людей із дрейфуючої крижини. Як інформує Головне управління ДСНС України в області 16 лютого, на Дніпрі біля села Топилівка відкололася крижина, на якій опинилися троє людей: 14-річний підліток та двоє дорослих (21 і 41 рік). Відстань до берега – близько 200 метрів.
Рятувальники, які прибули до місця події зняли із крижини трьох осіб та доставили до берега.
Врятованих оглянули працівники швидкої медичної допомоги.
Раніше в Одеській області в селі Корсунці під кригу провалилось троє дітей. Врятувати їх не вдалося.
Нагадаємо, у Херсонській області п’ятеро дітей провалилися під тонку кригу. Про це повідомили в ДСНС. Голова Херсонської ОВА Прокудін Олександр надав деталі трагедії.
«Четверо дітей, які гуляли по замерзлій річці, провалилися під лід. Це побачила 16-річна дівчина. Вона кинулася на допомогу дітлахам і теж пішла під воду. На щастя, її та одну з дівчат змогли витягти небайдужі люди. У дівчат – сильне переохолодження. Наразі їм надають необхідну медичну допомогу», – розповів Прокудін.
Також у Дніпропетровській області у місті Самар двоє 15-річних підлітків провалилися під лід. Хлопців вдалося врятувати. Про це повідомляє Самарівський районний відділ поліції.
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