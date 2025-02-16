Рятувальники зняли з крижини, яка дрейфувала Дніпром, трьох людей

Рятувальники, які прибули до місця події зняли із крижини трьох осіб та доставили до берега

Відстань до берега була близько 200 метрів

На Черкащині рятувальники зняли трьох людей із дрейфуючої крижини. Як інформує Головне управління ДСНС України в області 16 лютого, на Дніпрі біля села Топилівка відкололася крижина, на якій опинилися троє людей: 14-річний підліток та двоє дорослих (21 і 41 рік). Відстань до берега – близько 200 метрів.

Рятувальники, які прибули до місця події зняли із крижини трьох осіб та доставили до берега.

Врятованих оглянули працівники швидкої медичної допомоги.

Раніше в Одеській області в селі Корсунці під кригу провалилось троє дітей. Врятувати їх не вдалося.

Нагадаємо, у Херсонській області п’ятеро дітей провалилися під тонку кригу. Про це повідомили в ДСНС. Голова Херсонської ОВА Прокудін Олександр надав деталі трагедії.

«Четверо дітей, які гуляли по замерзлій річці, провалилися під лід. Це побачила 16-річна дівчина. Вона кинулася на допомогу дітлахам і теж пішла під воду. На щастя, її та одну з дівчат змогли витягти небайдужі люди. У дівчат – сильне переохолодження. Наразі їм надають необхідну медичну допомогу», – розповів Прокудін.

Також у Дніпропетровській області у місті Самар двоє 15-річних підлітків провалилися під лід. Хлопців вдалося врятувати. Про це повідомляє Самарівський районний відділ поліції.