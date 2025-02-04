Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

17-річна дівчина безжалісно завдала власному дідусеві 60 ножових ударів

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
17-річна дівчина безжалісно завдала власному дідусеві 60 ножових ударів
Зловмисниця завдала численних ножових ударів літньому чоловікові
фото з відкритих джерел

Під час побутового конфлікту онука жорстоко вбила дідуся

У Кривому Розі поліція затримала 17-річну дівчину, яка під час конфлікту жорстоко зарізала кухонним ножем власного дідуся. Про це повідомляє Криворізьке РУП.

Зазначається, що подія сталась зранку 2 лютого в одному з приватних будинків на території Довгинцівського району міста Кривий Ріг. Під час конфлікту онука завдала літньому чоловіку майже 60 ударів кухонним ножем.

Правоохоронці встановили, що між 17-річною зловмисницею та її 75-річним дідусем виникла суперечка, під час сварки нападниця завдала множинні тілесні ушкодження потерпілому. В результаті отриманих травм чоловік помер.

З місця події правоохоронці вилучили знаряддя злочину – два кухонних ножі.

Онука зарізала дідуся кухонним ножем
Онука зарізала дідуся кухонним ножем
фото: Криворізьке РУП

«Нападницю затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі за погодженням з Криворізькою східною окружною прокуратурою повідомили їй про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України», – йдеться у повідомленні.

За інформацією «Свої. Кривий Ріг», в одному з останніх голосових повідомлень 17-річна дівчина розповіла друзям, що порізала собі вени через зраду хлопця. А дідуся вбила, щоб показати, що може бути з її коханим. У цей момент неповнолітня могла бути напідпитку.

До слова, на Львівщині правоохоронці затримали зловмисника, який під час конфлікту вдарив односельця ножем у груди. 

Також ми писали, що на Прикарпатті чоловік через сварку задушив власну мати. Правоохоронці розшукали та затримали підозрюваного у вбивстві матері.

Нагадаємо, що у Святошинському районі Києва жінка через ревнощі вбила свого співмешканця. За скоєний злочин зловмисниці загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Читайте також:

Теги: вбивство Кривий Ріг поліція чоловік злочин

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На порушника патрульні винесли постанову за те, що керував транспортним засобом без прав
На Львівщині чоловік керував автомобілем із посвідченням свого померлого батька
4 сiчня, 20:18
Алек Болдвін знову пішов до суду
Убивство українки в Голлівуді: Алек Болдвін подав до суду на прокурорів
10 сiчня, 15:08
Головні новини ночі проти 14 січня
Удар по Часовому Яру, вибухи в Брянську та Тульській області, санкції проти фінсектору РФ: головне за ніч
14 сiчня, 05:55
Росія вдарила по навчальному закладу та житловій забудові у Кривому Розі
«Чергове нагадування, з ким маємо справу». Зеленський відреагував на удар по Кривому Рогу
17 сiчня, 14:09
Вирок не є остаточним і може бути оскаржений
Смертна кара за богохульство. Іранська влада засудила відомого артиста
20 сiчня, 10:56
18-річний молодик на замовлення російських кураторів здійснив підпал релейної шафи на залізниці
Зафільмував власний злочин. Поліція затримала палія релейної шафи на Київщині
28 сiчня, 16:28
Водій транспортного засобу Volkswagen Passat проігнорував хвилину мовчання
У Рівному водій отримав покарання за ігнорування хвилини мовчання
29 сiчня, 07:33
Один із мотивів, який розглядається слідством – це наміри звільнити мобілізованого чоловіка від проходження служби
Убивство працівника Полтавського ТЦК: поліція розкрила мотив злочину
1 лютого, 17:11
Авіація РФ розбомбила школу-інтернат із людьми
Росія повторно атакувала школу-інтернат у Суджі під час рятувальної операції
2 лютого, 17:51

Кримінал

Не один, не два і навіть не п'ять, а цілих 10 паспортів. Для чого чоловіку стільки документів?
Не один, не два і навіть не п'ять, а цілих 10 паспортів. Для чого чоловіку стільки документів?
17-річна дівчина безжалісно завдала власному дідусеві 60 ножових ударів
17-річна дівчина безжалісно завдала власному дідусеві 60 ножових ударів
У Кривому Розі чоловік влаштував стрілянину: є потерпілий
У Кривому Розі чоловік влаштував стрілянину: є потерпілий
Готували теракт біля відділку поліції у Рівному. СБУ затримала двох агентів РФ
Готували теракт біля відділку поліції у Рівному. СБУ затримала двох агентів РФ
Убивство працівника ТЦК у Пирятині. Суд обрав запобіжний захід підозрюваному
Убивство працівника ТЦК у Пирятині. Суд обрав запобіжний захід підозрюваному
Вимагали $60 тис. у ексзаступника мера: поліція затримала двох депутатів та «авторитета»
Вимагали $60 тис. у ексзаступника мера: поліція затримала двох депутатів та «авторитета»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
159K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 лютого: ситуація на фронті
120K
Драпатий заборонив переводити у піхоту ще одну категорію військовослужбовців
55K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 лютого 2025
24K
Перша Олімпійська чемпіонка України Оксана Баюл поспівчувала росіянам і спровокувала хейт у мережі
19K
Змінюється дедлайн проходження ВЛК для обмежено придатних: що передбачає новий законопроєкт
19K
Гігантський розлом земної кори виявлено неподалік України

Новини

У Києві оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 01:11
4 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 3 лютого
Вчора, 06:00
Протести із побиттям у Грузії, дрони атакували НПЗ у Волгограді: головне за ніч
Вчора, 05:50
Польща може позбавити безкоштовної медичної допомоги деяких українців: про кого йдеться
Вчора, 04:00
3 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua