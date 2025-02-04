17-річна дівчина безжалісно завдала власному дідусеві 60 ножових ударів

Під час побутового конфлікту онука жорстоко вбила дідуся

У Кривому Розі поліція затримала 17-річну дівчину, яка під час конфлікту жорстоко зарізала кухонним ножем власного дідуся. Про це повідомляє Криворізьке РУП.

Зазначається, що подія сталась зранку 2 лютого в одному з приватних будинків на території Довгинцівського району міста Кривий Ріг. Під час конфлікту онука завдала літньому чоловіку майже 60 ударів кухонним ножем.

Правоохоронці встановили, що між 17-річною зловмисницею та її 75-річним дідусем виникла суперечка, під час сварки нападниця завдала множинні тілесні ушкодження потерпілому. В результаті отриманих травм чоловік помер.

З місця події правоохоронці вилучили знаряддя злочину – два кухонних ножі.

Онука зарізала дідуся кухонним ножем фото: Криворізьке РУП

«Нападницю затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі за погодженням з Криворізькою східною окружною прокуратурою повідомили їй про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України», – йдеться у повідомленні.

За інформацією «Свої. Кривий Ріг», в одному з останніх голосових повідомлень 17-річна дівчина розповіла друзям, що порізала собі вени через зраду хлопця. А дідуся вбила, щоб показати, що може бути з її коханим. У цей момент неповнолітня могла бути напідпитку.

До слова, на Львівщині правоохоронці затримали зловмисника, який під час конфлікту вдарив односельця ножем у груди.

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Нагадаємо, що у Святошинському районі Києва жінка через ревнощі вбила свого співмешканця. За скоєний злочин зловмисниці загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.